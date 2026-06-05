Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale beccato ubriaco: il generale non lo lascerà indietro

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è stato sottoposto all'alcol test e il risultato ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il generale ha dichiarato che, se Pozzolo ha sbagliato, sarà sanzionato come chiunque altro. Tuttavia, il generale ha anche sottolineato che non lascerà indietro nessuno nel suo partito, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo. Vannacci ha precisato che essere oltre il limite di 0,5 è un limite tecnico previsto dal codice della strada, mentre essere ubriaco significa non essere capace di intendere e di volere.

Emanuele Pozzolo , esponente di Futuro Nazionale , è stato sottoposto all' alcol test e il risultato ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Il generale ha dichiarato che, se Pozzolo ha sbagliato, sarà sanzionato come chiunque altro. Tuttavia, il generale ha anche sottolineato che non lascerà indietro nessuno nel suo partito, a meno che non ci sia dolo, colpa grave o menefreghismo. Vannacci ha precisato che essere oltre il limite di 0,5 è un limite tecnico previsto dal codice della strada, mentre essere ubriaco significa non essere capace di intendere e di volere





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