Emanuele Ragnedda: respinta la richiesta di rito abbreviato per l'omicidio di Cinzia Pinna

La richiesta di rito abbreviato per Emanuele Ragnedda, accusato dell'uccisione di Cinzia Pinna nella tenuta di Conca Entosa, è stata respinta in udienza dal giudice.

La richiesta di rito abbreviato presentata per Emanuele Ragnedda è stata respinta in udienza. Il processo per l'uccisione di Cinzia Pinna, 33 anni di Castelsardo, dovrà quindi proseguire secondo le forme ordinarie, con un dibattimento pieno davanti al tribunale.

Secondo quanto riportato dalla fonte, Cinzia Pinna è stata colpita con tre colpi di pistola al volto nella notte tra l'11 e il 12 settembre 2025. Il fatto è avvenuto nella tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena, di proprietà dello stesso Ragnedda.

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Richiesta di rito abbreviato respinta in udienza

Il giudice ha respinto la richiesta di rito abbreviato avanzata in apertura di udienza dagli avvocati difensori Gabriele Satta e Luca Montella. Il rito abbreviato consente all'imputato di chiedere una decisione basata sugli atti di indagine, in cambio di una riduzione della pena prevista in caso di condanna.

Il tribunale ha inoltre respinto l'opposizione presentata dalla pm di Tempio Pausania Noemi Mancini e dagli avvocati di parte civile, che rappresentano i familiari di Cinzia Pinna, Antonella e Nino Cuccureddu. Di conseguenza restano ammessi i testimoni citati dalla difesa per ricostruire la personalità e le abitudini sia dell'imputato sia della vittima.

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Versioni contrapposte tra accusa e difesa

La procura sostiene che Emanuele Ragnedda abbia ucciso Cinzia Pinna per motivi abietti, con sevizie e crudeltà. I difensori, invece, sostengono che si sia trattato di legittima difesa, una tesi che contrappone una lettura del delitto opposta a quella dell'accusa.

Nel dibattito emerso attorno al caso, i rilievi del Ris nella tenuta di Conca Entosa sono al centro di una domanda precisa: Cinzia Pinna era seduta quando è stata colpita a morte? Questo dettaglio, secondo quanto riportato, metterebbe in discussione alcuni punti della versione fornita da Ragnedda. Si tratta di ipotesi sostenute dalle parti e ancora da verificare in giudizio.

Tra le dichiarazioni riportate dalla cronaca figura anche quella di Rosa Maria Elvo, che ha accusato Emanuele Ragnedda di averla ingannata e ha spiegato di aver avuto paura di uscire di casa. Una dichiarazione attribuita alla madre di Ragnedda, riportata da un titolo di cronaca, parla invece di anni di violenze domestiche subite e del proposito di vendere la tenuta per risarcire la famiglia della vittima.

Prossimi passi del processo e ricadute sui familiari

Con il rito abbreviato escluso, la vicenda dovrà svolgersi in dibattimento, con l'audizione dei testimoni ammessi e l'esame delle prove raccolte, compresi i rilievi tecnici. Per i familiari di Cinzia Pinna, rappresentati dalle parti civili, il percorso resta quello di una causa lunga e basata su ogni singolo elemento probatorio.

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Per la comunità di Castelsardo, città d'origine della vittima, il caso resta legato a un omicidio avvenuto in una proprietà privata tra Palau e Arzachena. Le prossime udienze diranno se le testimonianze sulla personalità e sulle abitudini delle parti avranno un peso nella ricostruzione dei fatti.