Emendamento 3 bis, tra polemiche e realtà: la corretta interpretazione del decreto sicurezza

Un'analisi approfondita sulle polemiche riguardanti il nuovo decreto sicurezza e il ruolo del CNF, analizzando le distinzioni tra espulsioni coatte e rimpatri volontari assistiti.

Il recente dibattito politico e giuridico nato attorno all'emendamento 3 bis del nuovo decreto sicurezza ha sollevato un polverone mediatico senza precedenti, oscurando però, secondo diversi esperti del settore, la reale portata tecnica del provvedimento.

Al centro della disputa vi è la presunta trasformazione degli avvocati in agenti pagati dallo Stato per favorire il rimpatrio dei migranti, una lettura che Marco Eller, legale esperto in diritto dell'immigrazione, definisce come una tempesta in un bicchier d'acqua. La critica mossa dall'avvocatura, con in testa il Consiglio Nazionale Forense, verte sulla clausola che subordina il contributo economico all'effettiva partenza del cittadino straniero. Tuttavia, un'analisi più lucida del testo normativo suggerisce che tale interpretazione sia frutto di una lettura parziale, se non distorta, dei termini utilizzati dal legislatore. Eller chiarisce infatti che la figura del rappresentante legale citata nella norma non coincide affatto con quella dell'avvocato difensore, ma si riferisce a un variegato ecosistema di soggetti che già oggi operano nella gestione delle pratiche di rimpatrio volontario, spesso al di fuori delle garanzie e della deontologia tipiche della professione forense. La polemica si è ulteriormente infiammata a causa di un presunto coinvolgimento diretto del Consiglio Nazionale Forense nelle attività di rimpatrio, visto da alcuni come un'ingerenza inaccettabile nell'indipendenza della categoria. In questo contesto, Eller sottolinea che il ruolo del CNF, all'interno del testo approvato, sia ben diverso da quello paventato dai critici: non si tratta di una funzione di gestione dei rimpatri né di un incentivo economico per l'avvocato, bensì di un coinvolgimento istituzionale finalizzato a garantire la tutela dei soggetti vulnerabili nel rispetto dei diritti umani. L'emendamento, in quest'ottica, non altera la natura del patrocinio legale, ma inserisce il CNF tra gli enti consultivi in grado di fornire linee guida autorevoli in un settore, quello dei rimpatri volontari assistiti, che richiede competenze specifiche e una sensibilità che va ben oltre la mera assistenza burocratica. La confusione semantica tra il ruolo del difensore in ambito di espulsione coatta e il facilitatore di rimpatrio volontario ha generato incomprensioni che si sono tradotte in una protesta forse sproporzionata rispetto all'effettiva portata dell'articolo. È necessario dunque distinguere tra i due canali di allontanamento dal territorio nazionale: quello coatto, che segue l'iter giudiziario e che resta estraneo alla nuova normativa, e quello volontario e assistito, che beneficia del supporto economico dell'Unione Europea e dell'agenzia ONU IOM. Il decreto sicurezza intende incentivare questa seconda modalità, ritenuta più umana e gestibile, attraverso una semplificazione delle procedure che permetta di bloccare i provvedimenti prefettizi di espulsione in caso di adesione al programma di ritorno assistito. In conclusione, la polemica sembra celare una mancanza di approfondimento legislativo, dove il timore di una subordinazione economica ha preso il sopravvento sulla comprensione tecnica del dettato normativo. La norma, lungi dal minare l'etica della professione forense, sembra muoversi all'interno di un quadro di cooperazione istituzionale volta a rendere più efficace un sistema di rimpatrio già esistente e regolato, cercando di sottrarre tali delicate pratiche alla gestione disordinata di soggetti non qualificati, a favore di una vigilanza che coinvolge enti di garanzia e istituzioni rappresentative





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