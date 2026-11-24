Il Parlamento italiano propone 250 milioni di euro per rimborsare farmaci GLP-1 per obesità grave. Dati allarmanti su costi sanitari e diffusione del fenomeno.

L'Italia si appresta a compiere un passo decisivo nella gestione clinica e finanziaria dell'obesità, superando la mera classificazione sintomatologica. A seguito dell'approvazione storica della Legge Pella, che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), è stata presentata in Parlamento un'emendamento alla Legge di Stabilità. Questo provvedimento, firmato dai deputati Benigni, Cappellacci, Bagnasco, Patriarca, Casasco e Mulè, prevede il finanziamento di 250 milioni di euro per il triennio 2027-2029.

La destinazione di queste risorse è specifica e mirata: il rimborso parziale o totale delle terapie farmacologiche per i pazienti affetti da obesità grave. L'intervento si concentra in modo particolare sui soggetti che versano in condizioni di fragilità socioeconomica, garantendo così un accesso più equo alle cure. L'obiettivo è strutturare un percorso sanitario che risponda a una problematica sempre più radicata nella popolazione, trasformando un diritto alla salute in una realtà finanziaria sostenuta dallo Stato.

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Dettagli Tecnici e Criteri di Eleggibilità

Il cuore dell'emendamento riguarda l'introduzione di un modello sperimentale di rimborso per farmaci agonisti del recettore GLP-1 e doppi agonisti GIP/GLP-1. Tra i prodotti citati figurano Ozempic, Munjaro e Wegovy, terapie attualmente molto onerose per i cittadini. La spesa media mensile, a carico dei pazienti, oscilla tra 220 e 600 euro al mese. In questa fase, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) rimborsa tali farmaci esclusivamente per il trattamento del diabete mellito di tipo 2, lasciando il peso dell'acquisto per l'obesità interamente all'individuo.

I criteri di accesso previsti dall'emendamento sono rigorosi e clinicamente fondati. Per accedere al rimborso, il paziente deve presentare un indice di massa corporea (BMI) pari o superiore a 40. Inoltre, è richiesto il possesso di almeno una comorbidità distinta dal diabete. È inoltre condizione necessaria che il soggetto sia già eleggibile alla chirurgia bariatrica, dimostrando così la gravità della condizione. Infine, si richiede che il paziente non abbia risposto adeguatamente a precedenti tentativi di gestione del peso attraverso interventi sullo stile di vita e misure dietetiche strutturate.

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Posizioni delle Istituzioni e Ruolo dei Medici

Le reazioni del mondo medico e istituzionale evidenziano sia il consenso sull'urgenza dell'intervento, sia la necessità di approcci complementari. Maurizio De Luca, presidente della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità e delle Malattie Metaboliche (Sicob), definisce questa scelta come prioritaria per le ricadute sociali ed economiche, specialmente sulle giovani generazioni. De Luca sottolinea la necessità di abbinare l'investimento economico a una grande campagna di sensibilizzazione culturale. Tuttavia, esprime una preoccupazione strategica: senza un forte rafforzamento della prevenzione primaria, i costi attuali potrebbero esplodere rapidamente, rendendo i fondi insufficienti nel lungo termine.

Paolo Montalto, presidente eletto dell'Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri (Aigo), condivide la valutazione di equità dell'emendamento sui 250 milioni. Montalto avverte però che il sistema non può limitarsi a investire solo quando la malattia è conclamata. Secondo la sua analisi, la mancanza di investimenti nella prevenzione primaria rischia di moltiplicare il fabbisogno finanziario, portando da 250 milioni a 500 milioni, fino a raggiungere il miliardo, senza mai garantire una copertura sufficiente per l'intera popolazione colpita.

Impatto Economico e Misure Regionali

La situazione epidemiologica in Italia richiede interventi immediati e capillari. Oltre 23 milioni di persone, pari al 33% della popolazione, sono in sovrappeso, mentre 6 milioni, il 12%, vivono con obesità. Il fenomeno colpisce trasversalmente tutte le fasce di reddito, contraddicendo l'idea che sia un problema esclusivo dei Paesi ricchi. Nel dettaglio, il 26% dei ragazzi tra i 3 e i 17 anni presenta un eccesso di peso, con una percentuale che sale al 32,3% nella fascia 3-10 anni. L'obesità risulta inoltre tre volte più frequente nei gruppi socialmente svantaggiati.

L'onere finanziario per il Paese è enorme. Un BMI elevato costa all'Italia una stima di 20,3 miliardi di euro annuali, corrispondenti a 345 euro pro capite, lo 0,9% del Pil. Di questa cifra, 12,9 miliardi (63%) rappresentano costi diretti e 7,5 miliardi (37%) costi indiretti. A fronte di questo scenario, la Lombardia ha già agito con un provvedimento dell'assessore Guido Bertolaso, stanziando 2,4 milioni di euro per 18 mesi. Il progetto garantisce l'accesso gratuito ai farmaci anti-obesità per pazienti in fragilità clinica e socioeconomica, dimostrando la fattibilità di modelli sostenibili.

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Prevenzione e Prospettive Future

Oltre al rimborso dei farmaci, l'emendamento presenta una seconda parte firmata da Giorgio Mulè, che propone 6 milioni di euro nel triennio, pari a 2 milioni annui. Questi fondi saranno dedicati all'introduzione di programmi di screening dell'obesità rivolti agli adolescenti tra i 13 e i 19 anni. Le attività coinvolgeranno le scuole e le reti sanitarie territoriali, puntando a identificare precocemente i fattori di rischio. L'eccesso di peso in età evolutiva, infatti, costituisce un pericolo specifico per lo sviluppo di malattie croniche in età adulta.

Le proiezioni globali confermano la gravità dell'emergenza sanitaria. Oggi l'obesità colpisce più di 1 miliardo di persone nel mondo, e si stima che entro il 2035 oltre la metà della popolazione globale vivrà con sovrappeso o obesità. In Europa, più di 1,2 milioni di decessi ogni anno sono correlati direttamente alla patologia. L'intervento italiano, con i suoi 250 milioni di euro e i programmi di screening, rappresenta quindi un modello di risposta strutturata a una crisi che richiede azioni coordinate, preventive e terapeutiche.