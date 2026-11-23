L'emendamento di Fratelli d'Italia sull'uso di marcatori per la polizia è stato respinto. Scoprite perché la Camera ha bocciato la proposta e le reazioni politiche.

La proposta di introdurre marcatori coloranti per l'identificazione dei manifestanti violenti è stata definitivamente bloccata. L'emendamento presentato dal deputato di Fratelli d'Italia, Alessandro Urzì, per dotare la Polizia di Stato di speciali strumenti traccianti durante i cortei, non ha superato il vaglio di ammissibilità della commissione Bilancio della Camera.

Respingo Tecnico per Estraneità di Materia

La commissione ha dichiarato inammissibile la proposta adducendo l'estraneità di materia come motivazione principale. La legge di Bilancio, infatti, non può essere utilizzata per introdurre qualsiasi disposizione normativa, anche quando questa comporti una spesa per lo Stato. Il suo contenuto è soggetto a vincoli precisi stabiliti dalla legislazione contabile e dal Regolamento della Camera.

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L'emendamento, pur prevedendo uno stanziamento di 150mila euro per il 2027, era incentrato sull'introduzione di nuovi strumenti operativi per la gestione dell'ordine pubblico. Questa tematica non è stata ritenuta pertinente al contenuto proprio della manovra finanziaria, impedendo così l'approvazione attraverso questo specifico iter legislativo.

Dettagli Tecnici e Obiettivi della Proposta Urzì

L'iniziativa legislativa prevedeva, in via sperimentale per l'anno 2027, di fornire alla Polizia di Stato dispositivi capaci di rilasciare sostanze coloranti o traccianti persistenti. L'obiettivo dichiarato era facilitare il riconoscimento dei responsabili di aggressioni e danneggiamenti anche dopo la conclusione delle manifestazioni, consentendo interventi di identificazione successivi.

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Il testo stabiliva che i marcatori potessero essere impiegati soltanto in presenza di condotte violente o gravi disordini, contro persone per le quali esistessero elementi oggettivi e documentabili di coinvolgimento. Era esplicitamente escluso l'utilizzo indiscriminato sulla folla, limitando l'azione ai singoli individui coinvolti direttamente negli scontri.

Per finanziare la sperimentazione erano stati previsti 150mila euro nel 2027, ottenuti attraverso una corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica. Alessandro Urzì aveva difeso l'iniziativa precisando che non si sarebbero utilizzate vernici pericolose, ma sostanze innocue da regolamentare, come strumento aggiuntivo per le forze dell'ordine.

Reazioni Oposisiive e Accuse di Deriva Autoritaria

La proposta ha provocato immediate e accese reazioni da parte delle opposizioni parlamentari e dei movimenti sociali. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha accusato Fratelli d'Italia di voler marchiare i manifestanti come si marchia il bestiame, evocando apertamente il Cile di Augusto Pinochet.

Bonelli ha denunciato il rischio concreto che venissero contrassegnate anche persone estranee agli scontri, definendo l'operazione una violazione dei diritti fondamentali. Le critiche sono arrivate con forza anche dal Movimento 5 Stelle, la cui deputata Carmela Auriemma ha parlato di una deriva da regime sudamericano oltremodo pericolosa.

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La Rete degli studenti medi si è schierata contro la misura, denunciando il potenziale effetto intimidatorio sui giovani che partecipano pacificamente alle proteste. Tutte le forze di opposizione concordano nel vedere nella proposta un tentativo di scoraggiare la legittima espressione del dissenso nelle piazze italiane.

Impatto Politico e Prossimi Passi Legislativi

La bocciatura tecnica dell'emendamento ferma una delle misure più discusse depositate dal partito di Giorgia Meloni per la manovra 2027. La misura non potrà quindi essere approvata attraverso la legge di Bilancio, chiudendo di fatto questa specifica partita finanziaria nel corso della legislatura attuale.

Alessandro Urzì ha respinto le accuse delle opposizioni, sostenendo con fermezza che la misura fosse rivolta esclusivamente ai responsabili delle violenze e non alla generalità dei manifestanti. Ha inoltre chiarito che la proposta era modificabile e che il suo unico scopo era garantire maggiori strumenti operativi per la sicurezza pubblica.

Nulla impedisce che lo stesso tema venga affrontato attraverso altri provvedimenti legislativi più appropriati. Una proposta analoga era già stata avanzata da Fratelli d'Italia nell'ambito del decreto sui cortei, aprendo la strada a possibili future iniziative legislative dedicate specificamente all'ordine pubblico nelle manifestazioni.