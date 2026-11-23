L'emendamento del governo propone divieti social per i minori. Analisi dei limiti di età, critiche delle famiglie e impatto del Regolamento europeo sulla normativa italiana.

Il governo italiano ha presentato un emendamento che stabilisce regole rigide per l'accesso ai social network e alle piattaforme di condivisione video. La misura vieta l'uso a tutti i minori di tredici anni. L'accesso è consentito tra i tredici e i quindici anni solo con account collegati a quelli dei genitori. I giovani sopra i quindici anni ottengono l'accesso autonomo. Questa normativa mira a regolamentare l'ambiente digitale per la fascia giovanile.

Il Veicolo Normativo e le Critiche al Testo

La senatrice Lavinia Mennuni (Fratelli d'Italia) e l'onorevole Marianna Madia (in quel periodo PD, oggi Italia Viva) hanno proposto in precedenza un disegno di legge bipartisan. Tale testo originale affrontava il problema in modo organico. Si occupava di sovraesposizione online, sfruttamento commerciale e assistenza psicologica. L'emendamento attuale, tuttavia, ignora queste dimensioni complesse. Si concentra esclusivamente sui blocchi di accesso. Molti osservatori criticano questa scelta unilaterale.

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Il veicolo normativo scelto è la legge di conversione del Decreto Sicurezza. Questo approccio è considerato inappropriato per la natura del problema. Il decreto tratta principalmente di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile. I gravi disordini verificatisi a Milano il 17 e 18 ottobre 2026 hanno guidato questa decisione. Gli episodi di violenza in altre città hanno evidenziato l'esigenza di nuovi strumenti. La relazione di accompagnamento menziona interventi sul codice penale e minorile.

La Proposta Europea e la Posizione delle Famiglie

Il contesto cambia rapidamente con l'arrivo del Regolamento europeo. La Commissione Europea ha presentato un'iniziativa imperdonabilmente tardiva ma di ampio respiro. Tale regolamento non parte dal presupposto che il divieto sia sufficiente. La senatrice Lavinia Mennuni sottolinea che il problema è prima culturale ed educativo. Solo dopo diventa tecnologico e regolamentare. Il decreto italiano sembra proteggere il governo, non i bambini. Questa strategia è vista come una misura temporanea.

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Il Tribunale di Milano sta valutando un ricorso presentato il 19 novembre. Una decina di famiglie ha chiesto misure specifiche a Meta e TikTok. I ricorrenti vogliono vietare l'accesso ai minori di tredici anni. Richiedono anche il consenso dei genitori per gli ultrasedicenni. Chiedono la trasparenza sui rischi per la salute. Desiderano lo stop all'autoplay e alle funzionalità create per la dipendenza.

I Rinvii Giudiziari e l'Impatto sul Mercato

I giudici hanno deciso di rinviare la discussione alla fine di gennaio. Hanno preso atto della proposta europea e dell'intenzione del governo italiano. Hanno chiesto alle parti di valutare l'impatto delle nuove regole. Le Big Tech sono soddisfatte di questa decisione. I genitori dei bambini interessati sono delusi e rammaricati. La confusione normativa danneggia la certezza del diritto. I bambini rischiano di pagare il prezzo dei ritardi politici.

La normativa italiana corre dietro alla proposta di Bruxelles. Si teme che le regole italiane diventino precarie. L'emendamento suggerisce un'attesa dell'armonizzazione europea. Questo approccio ritarda una protezione reale per i minori. La comunità digitale attende chiarimenti stabili. L'obiettivo finale deve essere il benessere dei giovani online. Le misure devono essere durature e coerenti con i diritti fondamentali.