Forza Italia si oppone all'emendamento Bucalo-Fallucchi per i libri digitali a -50%. Il governo sopravanza con 84 sì su 76 no. Dettagli sul voto.

L'aula del Senato ha registrato una frattura interna nel centrodestra durante la discussione sull'emendamento riguardante la digitalizzazione del materiale scolastico. Elisabetta Casellati, ministra delle Riforme istituzionali, ha partecipato alla seduta mantenendo il suo ruolo di senatrice semplice piuttosto che di membro del governo. La sua presenza, insieme a quella di Paolo Zangrillo della Pubblica Amministrazione e Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, ha segnato una linea di condotta precisa: il voto è stato guidato dalle indicazioni del partito Forza Italia e non dalla posizione ufficiale dell'esecutivo. Questa distinzione ha avuto conseguenze dirette sull'esito della votazione, separando il percorso politico del partito berlusconiano da quello del governo guidato da Giorgia Meloni.

Digitalizzazione testi scolastici e posizione di Forza Italia

L'emendamento in questione è stato presentato dalle senatrici di Fratelli d'Italia, Anna Maria Bucalo e Federica Fallucchi. La proposta prevedeva l'adozione di una versione digitale dei libri di testo scolastici e universitari. L'obiettivo economico era quello di rendere questi materiali accessibili a un prezzo inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai corrispettivi cartacei. La norma mirava a contenere i costi per le famiglie e le istituzioni educative, sfruttando l'efficienza della distribuzione elettronica. Tuttavia, Forza Italia si è opposta fermamente a questa misura, definendola incompatibile con le istanze del settore editoriale e delle imprese coinvolte.

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Voto in aula e presenza dei ministri

La votazione finale si è risolta con una margine di sopravvivenza stretto per il governo. Sono stati necessari 84 voti a favore per approvare l'emendamento contro i 76 contrari. La presenza fisica dei senatori era completa, con 19 senatori presenti nei banchi. La scena politica è stata definita complessa dall'assenza di figure chiave dell'esecutivo. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, della Lega, non ha partecipato alla discussione. Anche Annamaria Bernini, ministre per l'Universitá e la Ricerca e componente di Forza Italia, non si trovava in aula. Questa dinamica ha lasciato il campo aperto alla posizione autonoma dei senatori forzisti.

Reazioni e posizioni dei partiti

Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia, ha argomentato la contrarietà al provvedimento sottolineando le preoccupazioni delle imprese e dei sindacati di categoria. La leader ha affermato che gli effetti economici dell'implementazione sarebbero stati irreversibili per l'industria editoriale tradizionale. Ha inoltre criticato il nuovo metodo politico seguito dal governo, ricevendo applausi dal Partito Democratico ma non dalle file di Fratelli d'Italia. Dal lato del governo, Lucio Malan, capogruppo meloniano, ha respinto le richieste di rivedere la posizione iniziale. Anche il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari non ha ritenuto opportuno cambiare rotta, ignorando i tentativi di influenza.

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Pressioni economiche e contesto politico

La vicenda ha visto anche l'intervento mediatico di Marina Berlusconi, presidente del gruppo editoriale Mondadori. La titolare ha seguito la questione da vicino, inviando messaggi ai parlamentari più fidati nelle ore precedenti al voto. L'obiettivo dichiarato era influenzare la Premier Giorgia Meloni per far cambiare idea sull'emendamento. Questo sforzo non ha ottenuto risultati, consolidando la posizione del governo. In commissione Bilancio, il risultato era stato diverso, con il governo che aveva perso per 11 voti contro 12. Quel contesto aveva già segnalato le tensioni interne al centrodestra.

Conseguenze e dibattito politico

Matteo Renzi ha usato il voto per accusare Forza Italia di sfiducia nei confronti del governo, affermando che ciò segnerebbe la fine della legislatura. Carlo Calenda, dal suo lato, ha votato a favore dell'emendamento, allineandosi con la proposta di abbattimento dei costi. La scena politica è descritta come simile a una campagna elettorale, con tensioni visibili tra i membri dell'alleanza. Forza Italia ha perso precedenti battaglie in passato, come quella contro Matteo Salvini sulla manovra finanziaria riguardante le banche e un prelievo di 5 miliardi. In quei casi, le rimostranze espresse non avevano impedito il risultato avversivo, creando un precedente per la situazione attuale dei libri digitali.