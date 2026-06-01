Emerald-3: regime Stride con lenvatinib e TACE riduce del 30% il rischio di progressione nell'epatocarcinoma non resecabile

Presentati allo Asco 2026 i risultati dello studio di fase 3 Emerald-3. La combinazione di doppia immunoterapia (durvalumab più tremelimumab) con lenvatinib e chemioembolizzazione transarteriosa ha migliorato significativamente la sopravvivenza libera da progressione nei pazienti con carcinoma epatocellulare eleggibili per TACE, riducendo il rischio di progressione del 30%.

Al Congresso Asco 2026 sono stati presentati i risultati dello studio di fase 3 Emerald-3, che ha valutato una nuova combinazione terapeutica per il carcinoma epatocellulare non resecabile, eleggibile per chemioembolizzazione transarteriosa ( TACE ).

La combinazione iniettivo include l'uso della doppia immunoterapia con durvalumab e tremelimumab, il Targeted therapy lenvatinib e la procedura di TACE. I dati hanno mostrato che il regime Stride (Single tremelimumab regular interval durvalumab), somministrato con o senza lenvatinib prima e durante la TACE, ha ridotto del 30% il rischio di progressione della malattia o di morte senza progressione rispetto alla sola TACE.

La sopravvivenza mediana libera da progressione (PFS) è risultata di 13,0 mesi per il braccio con Stride più lenvatinib e TACE contro 9,8 mesi della sola TACE. Un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della PFS è stato osservato in tutti i principali sottogruppi predefiniti.

Per quanto riguarda la sopravvivenza globale (OS), endpoint secondario, si è registrata una tendenza al miglioramento numerico con Stride più lenvatinib e TACE rispetto alla sola TACE, sebbene la differenza non sia risultata statisticamente significativa nel follow-up attuale (hazard ratio 0,84, intervallo di confidenza al 95%). Anche il braccio con Stride senza lenvatinib più TACE ha mostrato un miglioramento clinicamente significativo sia della PFS (mediana 12,9 mesi vs 8,1 mesi) sia dell'OS (HR 0,70).

Inoltre, un'analisi esplorativa ha evidenziato un beneficio della PFS a favore dell'aggiunta di lenvatinib nei pazienti con eziologia non virale. Lo studio proseguirà per valutare l'OS e altri endpoint chiave. I risultati suggeriscono che questa strategia combinatoria potrebbe offrire una nuova opzione per i pazienti con HCC non operabile eleggibili per TACE, una popolazione che comprende circa il 30% dei casi e che presenta un alto tasso di progressione nonostante lo standard attuale.

Il regime Stride si basa sul concetto di priming immunitario, con una singola dose di tremelimumab seguita da durvalumab in monoterapia, per potenziare la risposta immunitaria. Questo approccio è già risultato efficace nello studio Himalaya in pazienti con malattia avanzata, dove il regime Stride è diventato standard terapeutico. Quasi un paziente su 3 trattato con la combinazione nello studio Emerald-3 è vivo e libero da progressione a due anni.

Nonostante i promettenti dati sulla PFS, è necessario un follow-up più lungo per confermare il beneficio sulla sopravvivenza globale. L'incidenza del carcinoma epatocellulare in Italia rimane elevata, con oltre 12.500 nuove diagnosi stimate annualmente





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