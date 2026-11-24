Emergenza sanitaria al concerto di Don Toliver a Manchester. Evacuati 12.000 spettatori dopo intossicazioni di massa. Dettagli sui sintomi e sulla decontaminazione.

La polizia della Greater Manchester ha dichiarato lo stato di emergenza domenica sera, immediatamente dopo il concerto del rapper Don Toliver presso l'arena Co-op Live. Questa decisione drastica è scaturita dalle numerose segnalazioni riguardanti un gruppo di frequentatori che presentavano evidenti segni di intossicazione da sostanze stupefacenti durante la manifestazione musicale. L'intervento delle autorità locali è stato tempestivo per garantire la sicurezza pubblica e gestire l' emergenza sanitaria in corso.

Dettaglio Operativo e Numero dei Feriti

Le operazioni di emergenza hanno coinvolto direttamente oltre 50 persone, tutte curate sul posto per sintomi legati all'assunzione di sostanze. Tra i pazienti, alcuni presentavano gravi disturbi oculari e problemi respiratori che richiedevano attenzione medica immediata. Per gestire la situazione, è stata inviata un'apposita squadra specializzata nella gestione delle aree a rischio, attiva presso la struttura per valutare l'entità del pericolo.

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Processo di Sicurezza e Depurazione

Il processo di sicurezza includeva operazioni di decontaminazione effettuate a titolo precauzionale nell'area interessata. I video diffusi sui social network mostravano chiaramente le condizioni dei partecipanti, con molte persone che tossivano convulsamente e si coprivano la bocca mentre lasciavano il locale. Queste immagini hanno contribuito a far comprendere la gravità della situazione e l'urgenza dell'intervento delle squadre di soccorso.

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Visione delle Autorità e Collaborazione

Il vice capo della polizia, Steph Parker, ha sottolineato che la dichiarazione di stato di emergenza ha permesso ai servizi di emergenza e alle agenzie partner di collaborare in modo rapido ed efficace. Ora il focus si sposterà sulla comprensione completa della sostanza coinvolta e delle modalità con cui l'incidente si è verificato. La polizia ha lavorato a stretto contatto con il personale dell'arena per coordinare la risposta.

Impatto su Spettatori e Prossimi Passi

Oltre 12.000 spettatori del concerto sono stati evacuati in sicurezza dall'arena, risultando la più grande struttura del paese per capacità ospitante. Co-op Live ha dichiarato di essere in collaborazione con la polizia per individuare la causa dell'incidente e prendere i provvedimenti opportuni. Il servizio di ambulanza ha raccomandato a chiunque abbia partecipato all'evento e successivamente notato effetti collaterali di consultare immediatamente un medico.