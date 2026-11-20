Allerta per drone non autorizzato ad Aviano e Catania. Comunicazioni tra torre di controllo e velivoli americani rivelano emergenza. Nessuna conferma ufficiale.

Una serie di comunicazioni tra la torre di controllo e velivoli militari americani fa ritenere che venerdì sera sia scattata l'emergenza ad Aviano per la presenza di un drone sospetto in movimento sopra la pista. In particolare, a una cisterna volante KC135 Stratotanker è stato ordinato di interrompere l'atterraggio e dirigersi immediatamente verso la base di Aviano. Non ci sono ancora conferme ufficiali né smentite da parte delle autorità competenti relative a questi eventi critici.

Dettagli Operativi Dell'Emergenza Aerea

Le informazioni disponibili indicano che l'incidente è avvenuto alle porte di Catania, dove il velivolo ha avuto un ruolo limitato nella campagna di bombardamenti contro l'Iran. Da quel settore sono partiti i ricognitori teleguidati RQ4 che spiavano le postazioni dei pasdaran nel Golfo. L'attività di sorveglianza è aumentata nelle ultime settimane dopo una serie di attacchi russi contro navi civili a largo delle coste romene e bulgare, segnando un contesto di tensione regionale crescente.

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Stakeholder E Posizioni Degli Attori

Lo scorso 13 agosto era scattata l'allerta generale nel comando della VI Flotta americana di Napoli dopo l'avvistamento di un drone, poi precipitato all'interno di uno dei centri residenziali. In quell'occasione furono brevemente bloccati i decolli dal settore militare. Dopo l'intervento dei carabinieri, che avevano accertato l'assenza di esplosivo, l'allarme è rientrato. Le indagini sono ancora in corso per stabilire la piena dinamica degli eventi e le responsabilità.

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Impatto Reale E Prossimi Sviluppi

Nelle stesse ore a Colleferro, in provincia di Frosinone, è saltata in aria parte della fabbrica di munizioni del gruppo franco-tedesco Knds, impegnato nel sostegno bellico all'Ucraina. Anche la causa di questo incidente non è stata ancora chiarita. Questi eventi paralleli sottolineano una fase di particolare vulnerabilità e attenzione operativa per le infrastrutture militari e industriali coinvolte nei conflitti globali attuali.