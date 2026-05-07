Emergenza Hantavirus a bordo della Mv Hondius: Allarme Internazionale e Tensioni a Tenerife

Una nave da crociera colpita dal raro ceppo andino di hantavirus attraccherà a Tenerife per il rimpatrio dei passeggeri, tra decessi, polemiche sulla gestione dei contatti e allerta sanitaria internazionale.

La situazione riguardante la nave da crociera Mv Hondius ha assunto contorni di estrema gravità, trasformandosi in un caso di rilevanza internazionale che coinvolge diversi governi e le principali autorità sanitarie mondiali.

Il vascello, colpito da un focolaio di hantavirus, è destinato ad attraccare entro sabato a Granadilla, sull'isola di Tenerife, nonostante la ferma e accesa opposizione manifestata dal governo delle Canarie. Questa decisione ha scatenato un acceso dibattito politico tra le amministrazioni locali e il governo centrale spagnolo.

Mentre tre casi sospetti sono già stati evacuati verso i Paesi Bassi per ricevere cure specialistiche, l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta lavorando intensamente per placare l'allarme globale, specialmente dopo che tre passeggeri hanno perso la vita e altri cinque hanno manifestato sintomi allarmanti. La gestione dell'emergenza è stata complicata dalle tensioni tra il governatore delle Canarie, Fernando Clavijo, che ha denunciato una totale mancanza di informazioni, e la ministra della Salute spagnola, Monica Garcia Gomez, la quale ha invece difeso la scelta logistica di Tenerife, giustificandola con la vicinanza a un aeroporto internazionale e la capacità di assistenza sanitaria della zona.

Il cuore della crisi risiede nella natura stessa del virus individuato. I test condotti a Johannesburg, in Sudafrica, dove erano stati inizialmente trasferiti i primi contagiati, hanno confermato la presenza del ceppo andino dell'hantavirus. Questo dettaglio è cruciale poiché, tra i 38 ceppi conosciuti di questo virus, quello andino è l'unico capace di trasmettersi direttamente da uomo a uomo, aumentando esponenzialmente il rischio di una diffusione rapida a bordo della nave.

L'ipotesi più accreditata dagli epidemiologi suggerisce che il contagio iniziale sia avvenuto in Argentina, precisamente a Ushuaia, durante un'escursione di birdwatching effettuata da una coppia di cittadini olandesi. Si sospetta che i due, successivamente deceduti, possano essere entrati in contatto con roditori portatori del virus durante la visita a una discarica locale.

Questa tragica coincidenza ha trasformato una vacanza di lusso in un incubo sanitario, portando le autorità italiane a mettere in stato di allerta gli uffici di frontiera, nonostante non vi siano connazionali a bordo della Hondius, come misura precauzionale per prevenire qualsiasi possibile ingresso del virus nel territorio nazionale. Dal punto di vista operativo, la gestione dei passeggeri è stata coordinata tra il Centro europeo per la prevenzione delle malattie, la Commissione europea e l'Oms.

La ministra Garcia Gomez ha spiegato che la nave è rimasta alla fonda a Capo Verde per le prime verifiche, durante le quali sono stati identificati tre casi sintomatici di nazionalità tedesca, britannica e olandese, tutti prontamente evacuati. Una volta arrivati a Tenerife, i restanti passeggeri, attualmente asintomatici e in buona salute, saranno rimpatriati verso i loro 21 Paesi di origine seguendo rigidi protocolli sanitari.

Per quanto riguarda i 14 cittadini spagnoli, questi verranno trasferiti a Madrid per osservare un periodo di quarantena presso l'ospedale Gomez Ullà. Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande Marlaska, ha sottolineato che l'intera operazione si avvale di un meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea per garantire che ogni spostamento avvenga in totale sicurezza e nel pieno rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario.

Tuttavia, l'operazione non è esente da ombre, specialmente per quanto riguarda il tracciamento dei contatti. È emerso che ben 23 passeggeri erano sbarcati sull'isola di Sant'Elena il 21 aprile, prima che venissero registrati i decessi, tornando poi alle loro abitazioni senza controlli immediati. Tra questi, un passeggero è stato successivamente ricoverato a Zurigo risultato positivo al virus, mentre un cittadino francese è stato classificato come caso contatto dopo aver condiviso un volo con un infetto.

Ulteriore polemica è nata dal caso di un passeggero che, il 25 aprile, aveva tentato di imbarcarsi su un volo Klm per Amsterdam ma era stato allontanato a causa delle sue evidenti condizioni di salute, morendo poi a Johannesburg. Il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità abbia iniziato a contattare le persone sbarcate solo negli ultimi tre giorni solleva seri interrogativi sulla tempestività della risposta internazionale e sull'efficacia dei protocolli di monitoraggio iniziali, lasciando spazio a critiche sulla gestione di un'emergenza che avrebbe potuto essere contenuta con maggiore prontezza





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