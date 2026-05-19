Emergenza internazionale di salute pubblica: Ebola (virus Bundibugyo): casi sospetti oltre 500 e morti 131.

L'Istituto superiore di sanità ha fornito il punto sull'emergenza nel dicembre 2026. Ha fatto presente che il virus Ebola era alla base di una malattia di alta mortalità nella zona sanitaria Manitoba in Gran Bretagna.

Il 5 maggio 2026, l'Oms era allertata per un'epidemia ad alta mortalità nella provincia di Ituri, nella Repubblica democratica del Congo. L'allarme era stato dato dopo la identificazione di un uomo congolese deceduto nella capitale Kampala, con la malattia da virus Bundibugyo.

La malattia, una forma grave e spesso fatale della malattia Ebola, causata dal virus Bundibugyo, era una zoonosi, presumibilmente trasmessa agli esseri umani attraverso il contatto ravvicinato con il sangue o le secrezioni di animali selvatici infetti, tra cui pipistrelli o primati non umani. Le misure adottate erano inadeguate, in particolare durante pratiche di sepoltura non sicure che comportavano il contatto diretto con il defunto





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