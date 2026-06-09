Emergenza sicurezza a Napoli: la tecnica del 'filo di colla' dei ladri d'appartamento

I residenti del Rione Alto di Napoli sono in allarme per la presenza di due uomini sospetti che si aggirano nei palazzi e nei condomini della zona. Secondo quanto denunciato dai cittadini e diffuso dal parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli, i due individui sarebbero intenti a fare sopralluoghi per verificare gli appartamenti più vulnerabili nei quali entrare per compiere furti. La tecnica utilizzata dai ladri, chiamata 'filo di colla', consiste nell'applicare un sottilissimo filo di colla tra lo stipite della porta d'ingresso e il battente. Se il filo è ancora integro, significa che nessuno ha aperto la porta e che la casa è temporaneamente vuota, diventando così un bersaglio sicuro per il colpo. Gli abitanti del Rione Alto sono preoccupati e chiedono un intervento immediato delle forze dell'ordine.

I residenti del Rione Alto di Napoli sono in allarme per la presenza di due uomini sospetti che si aggirano nei palazzi e nei condomini della zona.

Secondo quanto denunciato dai cittadini e diffuso dal parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli, i due individui sarebbero intenti a fare sopralluoghi per verificare gli appartamenti più vulnerabili nei quali entrare per compiere furti. Dai video registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona e dalle telecamere poste all'esterno delle abitazioni, è possibile vedere chiaramente i due uomini con i berretti in testa per nascondere il viso.

In gergo, questa tecnica viene definita la 'tecnica del filo di colla': i ladri applicano un sottilissimo e quasi invisibile filo di colla tra lo stipite della porta d'ingresso e il battente. A distanza di qualche giorno, tornano sul posto per controllare lo stato del filamento. Se il filo è ancora integro, significa che nessuno ha aperto la porta e che la casa è temporaneamente vuota, diventando così un bersaglio sicuro per il colpo.

Gli abitanti del Rione Alto sono preoccupati e chiedono un intervento immediato delle forze dell'ordine.

'Abbiamo paura che questi criminali entrino nelle nostre case per derubarci', dicono. 'Siamo spaventati anche quando a tarda sera rientriamo a casa perché temiamo di incontrarli e non sappiamo cosa potrebbe accadere'





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