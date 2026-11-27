Un alunno di 10 anni a Jesolo rischia di soffocare con un mandarino. L'intervento tempestivo di un'addetta alla mensa evita il dramma senza bisogno di ambulanze.

Un momento di forte tensione si è vissuto in una scuola elementare nella città di Jesolo, in provincia di Venezia, quando un ragazzo di 10 anni ha rischiato la vita durante il pasto del pranzo. L'alunno, seduto insieme ai suoi compagni di classe, stava consumando la frutta quando un filamento di mandarino si è bloccato nella sua gola, ostruendo completamente le vie respiratorie e creando una situazione di emergenza immediata. Il rischio di asfissia è stato scongiurato grazie all'intervento rapido e competente di un'operatrice addetta alla mensa, la cui prontezza di riflessi ha permesso di salvare il giovane studente in pochi istanti cruciali.

Il dettaglio dell'incidente durante il pranzo

Secondo la ricostruzione fornita dal quotidiano La Nuova Venezia, la dinamica dell'incidente è iniziata nel momento dedicato al consumo della frutta. Il bambino aveva sbucciato un mandarino e, mentre iniziava a mangiarlo, un filamento membranoso particolarmente lungo e spesso, tipica parte bianca che riveste gli spicchi della frutta, si è incastrato improvvisamente in gola. Questa membrana, spesso rimossa completamente dalla maggior parte delle persone prima di mangiare il frutto, è risultata essere la causa diretta dell'ostruzione delle vie aeree. Il piccolo, inizialmente confuso e spaventato, ha iniziato a tossire violentemente e a chiamare aiuto, portando entrambe le mani alla gola mentre respirava con grande affanno e difficoltà.

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L'intervento tempestivo dell'addetta alla mensa

La scena critica non è sfuggita all'attenzione di una delle operatrici impegnate attivamente nel servizio di somministrazione dei pasti nella mensa scolastica. Senza esitare un solo secondo e riconoscendo immediatamente la gravità della situazione, la donna ha scavalcato il bancone della mensa per raggiungere il ragazzo. Si è messa alle sue spalle e ha iniziato a assestare diversi colpi decisi sulla schiena. Questa tecnica di primo soccorso è risultata immediatamente efficace, permettendo l'espulsione immediata del filamento bloccato e consentendo al bambino di riprendere a respirare regolarmente, sgonfiando i polmoni e tornando a uno stato di normalità fisica.

La reazione dei compagni e del personale

La vivacità della situazione ha attirato immediatamente l'attenzione di diversi compagni di classe e delle insegnanti presenti nella sala da pranzo. Gli studenti, incuriositi e preoccupati dall'accaduto, si erano avvicinati rapidamente per verificare le condizioni del giovane. Le docenti, attive e vigili durante l'orario di mensa, hanno supervisionato la procedura di soccorso assicurandosi che il ragazzo si stabilizzasse. La collaborazione tra il personale di cucina e quello didattico ha favorito un ambiente di sicurezza rapido, mitigando il panico iniziale e garantendo che l'area rimanesse controllata durante le operazioni di primo soccorso.

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La dichiarazione di fuori pericolo

La situazione è tornata rapidamente alla normalità una volta che l'ostruzione è stata rimossa. Il bambino, inizialmente in difficoltà respiratorie, ha recuperato il fiato in breve tempo e non ha presentato ulteriori segni di distress fisico immediato. Le autorità scolastiche e il personale sanitario presente hanno dichiarato il giovane fuori pericolo. Per questo motivo, non si è reso necessario l'intervento dei sanitari esterni o il trasporto in ospedale tramite ambulanze, come spesso avviene in casi di soffocamento più gravi. L'episodio si è concluso con la completa ripresa delle attività quotidiane della classe, senza traumi fisici persistenti.

L'importanza della formazione nel cibo

Tutto si è risolto nel giro di pochi minuti grazie esclusivamente alla prontezza della cuoca e alla sua capacità di agire senza esitazione. Questo evento sottolinea l'importanza fondamentale della formazione del personale scolastico, in particolare di quello impegnato nella mensa, nella gestione delle emergenze alimentari. La presenza di operatori preparati e vigili può fare la differenza tra una situazione risolvibile localmente e un dramma più complesso. La famiglia del ragazzo, al corrente dei fatti, ha espresso gratitudine per l'azione salvifica dell'operatrice, dimostrando come la sicurezza a scuola dipenda dalla combinazione di vigilanza e preparazione tecnica del personale.