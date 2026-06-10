Emergenza umanitaria a Manus per i banchi di pomice dell'eruzione sottomarina in Papua Nuova Guinea

Un'eruzione sottomarina nel Mare di Bismarck ha generato enormi zattere di pomice che hanno invaso le coste dell'Isola di Manus, bloccando il trasporto marittimo, distruggendo le barriere coralline e mettendo a rischio la sopravvivenza delle comunità costiere dipendenti dalla pesca.

Il reportage di Reuters descrive gli impatti devastanti di un' eruzione sottomarina nella zona del Mare di Bismarck, in Papua Nuova Guinea , iniziata l'8 maggio. L'evento ha generato immensi banchi di pomice vulcanica che galleggiano in superficie, creando vere e proprie zattere che hannoLettere invaso le coste dell'Isola di Manus.

Questi depositi, spessi anche due-tre metri, hanno bloccato gli accessi al mare, sommerso le barriere coralline e paralizzato le attività di pesca, minacciando la sicurezza alimentare di decine di villaggi isolati. Gli abitanti locali, come il funzionario Jayso James So-on e l'insegnante Michael Kuam, raccontano l'impossibilità di usare le barche, il blocco dei motori fuoribordo e la difficoltà nel raggiungere la capitale provinciale Lorengau per rifornimenti e servizi.

La risposta istituzionale sembra lenta, nonostante il primo ministro James Marape abbia ordinato una valutazione dell'attività sottomarina. Dal punto di vista scientifico, il vulcanologo Mike Rosenberg spiega che la pomice, sebbene non pericolosa di per sé, rappresenta un enorme ostacolo logistico e ambientale poiché può impiegare mesi o anni a affondare una volta saturata d'acqua.

La situazione rimane critica per le comunità dipendenti dal mare, con rischi di carestia e la necessità di ripulire manualmente le aree per salvaguardare i terreni di pesca, come nel caso della scuola di Timoenai dove la pomice viene riutilizzata per livellare il campo sportivo. L'eruzione è ancora in corso, monitorata dal Smithsonian Global Volcanism Program e dalle osservazioni satellitari NASA, che continuano a tracciare l'espansione dei depositi.

Questo episodio evidenzia come un fenomeno vulcanico naturare, seppur non esplosivo, possa innescare una crisi umanitaria a causa dell'isolamento geografico e della mancanza di infrastrutture adeguate nelle regioni remote





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