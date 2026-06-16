Emergenze sociali in Italia: povertà, salute, lavoro e salute mentale

Il testo descrive le gravi condizioni di povertà e fragilità che affliggono molte persone in Italia, sottolineando come la povertà non sia più una condizione temporanea ma strutturale e permanente. I dati relativi alle persone assistite dalla Caritas sono impressionanti, con un aumento del 48% in dieci anni e la presenza di almeno 147 mila bambini e ragazzi che crescono in condizioni di difficoltà economica, educativa e sociale. Inoltre, la povertà tra gli anziani e la fragilità sanitaria sono in aumento, con un aumento del 191% degli over 65 assistiti dalla Caritas e una percentuale del 15,4% degli utenti. Il testo sottolinea anche la necessità di una strategia nazionale sulle grandi emergenze sociali e la necessità di una presa in carico più efficace delle persone fragili.

Un richiamo potente alla realtà del Paese. Ci dice che la povertà in Italia non è più una condizione temporanea legata alle crisi, ma sta diventando una condizione strutturale e permanente.

I numeri sono impressionanti: oltre 282 mila famiglie accompagnate nel 2025, il dato più alto mai registrato. In dieci anni le persone assistite sono aumentate del 48%. Oltre un assistito su quattro è seguito dalla Caritas da almeno cinque anni e il 24% di chi chiede aiuto ha un lavoro. È il volto dei lavoratori poveri, delle persone che lavorano ma non riescono comunque a vivere dignitosamente.

Sono soprattutto le famiglie con figli a pagare il prezzo più alto: rappresentano il 52% delle persone accompagnate. Dietro questi numeri ci sono almeno 147 mila bambini e ragazzi che crescono in condizioni di difficoltà economica, educativa e sociale. Colpisce anche la crescita della povertà tra gli anziani. In dieci anni gli over 65 assistiti dalla Caritas sono aumentati del 191% e oggi rappresentano il 15,4% degli utenti.

È il segnale di un intreccio sempre più forte tra invecchiamento, non autosufficienza, fragilità sanitaria, pensioni insufficienti e solitudine. Tra le persone assistite quasi un terzo vive da solo. E sappiamo che tra questi vi sono soprattutto donne anziane, vedove o sole, che spesso concentrano contemporaneamente povertà economica, problemi di salute e isolamento sociale. Una realtà che abbiamo riscontrato anche nel confronto con associazioni, operatori e amministratori locali.

Particolarmente rilevante è poi il dato sugli immigrati, che continuano a rappresentare una quota significativa delle persone accompagnate dalla rete Caritas, spesso esposti a una doppia vulnerabilità: precarietà economica e difficoltà di integrazione sociale e lavorativa. Ma il dato che dovrebbe interrogare maggiormente la politica riguarda la salute. Oltre 44 mila persone assistite dalla Caritas presentano una fragilità sanitaria. Le problematiche sanitarie sono aumentate del 69% nell’ultimo decennio e quelle legate alla disabilità addirittura del 102%.

Secondo i dati richiamati nel rapporto, 5,8 milioni di italiani hanno rinunciato almeno una volta a visite specialistiche o esami diagnostici per ragioni economiche o a causa delle liste d’attesa. È la fotografia della povertà sanitaria, una delle emergenze più sottovalutate del nostro tempo. Per chi vive una fragilità sanitaria la povertà non è mai solo economica: quasi il 60% accumula contemporaneamente almeno tre bisogni diversi e, quando è presente una sofferenza mentale, questa percentuale sale all’80%.

Sono dati che confermano quanto emerso durante la presentazione del Centro Studi “Salute e Persone” del PD Lazio, che ho coordinato, e nei tavoli dedicati agli anziani e ai territori. Da ogni confronto è emersa la stessa evidenza: povertà, salute, casa, non autosufficienza, disagio mentale, lavoro povero e solitudine non sono problemi separati, ma facce diverse della stessa questione sociale.

Di fronte a questa realtà colpisce la sostanziale assenza di una strategia nazionale sulle grandi emergenze sociali che il Paese ha davanti. Il Governo continua a rincorrere le emergenze senza affrontarne le cause profonde. Mancano una vera politica per la non autosufficienza, un piano contro la povertà sanitaria, una strategia per il lavoro povero, interventi strutturali sulla casa, misure efficaci contro la povertà educativa e investimenti adeguati nella sanità territoriale e nella salute mentale.

Ancora più preoccupante è il dato secondo cui soltanto l’8% delle persone assistite dalla Caritas risulta preso in carico dai servizi territoriali. Significa che esiste una vasta area di fragilità che sfugge ai sistemi pubblici di protezione sociale e sanitaria. La povertà non si combatte solo con i trasferimenti economici. Serve una nuova presa in carico delle persone, delle famiglie e delle comunità.

Serve integrare sanità, sociale, casa, lavoro e istruzione. Serve ricostruire reti di prossimità. Perché la condizione dei più fragili non è un tema che riguarda una minoranza. È il più importante indicatore dello stato di salute della nostra società e della qualità della nostra democrazia





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