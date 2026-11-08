Emilia Bianchi uccisa a Palosco: fermo del figlio di 47 anni per omicidio con dieci coltellate

Emilia Bianchi, 70 anni, trovata uccisa con dieci coltellate a Palosco. Il figlio di 47 anni è stato fermato dai carabinieri di Bergamo sotto accusa di omicidio.

Emilia Bianchi, una donna di 70 anni, è stata trovata senza vita nella camera da letto della sua abitazione a Palosco, un comune di 5.700 abitanti situato nella pianura bergamasca orientale. L'omicidio è stato scoperto attorno alle 11.45 di questa mattina quando il comandante della polizia locale è stato avvisato da un parente che non riusciva a mettersi in contatto con la vittima né al telefono né suonando alla porta di casa. Le indagini sono currently condotte dai militari dell'Arma del reparto investigativo di Bergamo, sotto la coordinazione della Procura di Bergamo, che hanno effettuato i rilievi nella scena del crimine per accertare le dinamiche dell'aggressione.

Detto del Fermo e Indagini in Corso

Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato il figlio maggiore di Emilia Bianchi, un uomo di 47 anni che vive nella stessa villetta ma in un appartamento diverso rispetto a quello materno. Dopo aver aperto alla polizia e fornito le prime versioni dei fatti, il giovane è stato arrestato per l'omicidio della madre. Il pm di turno è chiamato a chiedere al gip entro le prossime ore la convalida del fermo e l'applicazione della misura cautelare del carcere. I Carabinieri, insieme al nucleo cinofilo dell'Arma, hanno isolato l'intera zona attorno alla villetta per consentire uno scrutinio accurato delle prove fisiche e documentali necessarie per costruire il quadro investigativo.

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Vicini e Testimonianze sulla Vittima

La comunità di Palosco è sconvolta dal gesto violento, in particolare dal fatto che l'omicidio sia stato commesso con dieci coltellate. Il sindaco Mario Mazza ha raccontato come la scoperta sia arrivata tramite un parente alla festa del ringraziamento con gli agricoltori all'oratorio, che dista solo 50 metri dall'abitazione della vittima. Emilia Bianchi, vedova da anni, non si era presentata nemmeno alla cena con i coscritti la sera precedente, evento che aveva preoccupato alcune amiche le quali l'avevano cercata a casa senza successo. Questi dettagli suggeriscono che la donna fosse già in difficoltà o assente dalle attività sociali abituali prima del tragico ritrovamento.

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Ipotesi Investigative e Contesto Familiare

Un dubbio fondamentale che gli inquirenti stanno cercando di risolvere riguarda il timing preciso del delitto. I sospetti indicano che l'omicidio possa risalire addirittura a venerdì, anche se si dovrà attendere la conclusione delle autopsie e delle analisi forensi per confermare l'orario della morte con certezza. Inoltre, le indagini stanno valutando la possibilità dell'esistenza di eventuali complici nel gesto criminoso. Nel contesto familiare, alcuni testimoni hanno riferito di situazioni di fragilità del figlio quarantasettenne, il che potrebbe fornire indizi sul movente dell'omicidio. La vittima viveva infatti con il figlio di 47 anni, mentre un secondo figlio si sarebbe trasferito altrove e una figlia risulterebbe residente sempre a Palosco ma in un'altra abitazione.

Riferimenti Criminologici e Prossimi Passi

Il caso di Emilia Bianchi ha immediatamente richiamato l'attenzione su dinamiche simili, distando Palosco solo una decina di chilometri da Chiari, in provincia di Brescia. Lì, lo scorso lunedì notte, era stata uccisa a coltellate in casa Meleqe Lusha, una donna di 39 anni, e per il suo omicidio era stato arrestato il figlio ventunenne Eduard Xhani. Questa prossimità geografica e criminologica ha accentuato il senso di allarme e il rigore con cui la Magistratura sta gestendo il caso. La Procura di Bergamo sta procedendo con la massima celerità per dare chiarezza ai parenti e alla cittadinanza, mantenendo alta l'attenzione mediatica e istituzionale sul completamento delle operazioni giudiziarie.