Emily Blunt Criticizza Situazione del Giournalismo, Serie Dramma Condensa Problemi di Tecnica e Civile

Nella serie, Emily Blunt cita il declino disonorato dei magazine come metafora della situazione attuale del giornalismo e la trasformazione dell'informazione dalle impronte digitali a quelle dei miliardari e del giornalismo tecnologico, che negano l'autorevolezza e determinano un declino verticale e una perdita di pubblico, condividendosi anche con la perdita di tono e senso del giornalismo

La sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, 58 anni, ha acclamato le battute tra Miranda e Emily nel film, che cercano di superare la tempesta ma riflettono le barriere finanziarie e la perdita di autorevolezza del giornalismo contemporaneo.

Il regista David Frankel, 67 anni, ha ammesso che il destino dei giornalisti è orribile e che il suo film, in fondo, vuole regalare sollievo dalla dura realtà del mondo. Ricevuti in cameo, i protagonisti del giornalismo technological storytelling, ovvero Kara Swisher, Jia Tolentino e Molly Jong-Fast, completano la lista di persone reali che hanno ispirato il film, come Laura Brown, ex direttrice editoriale di InStyle e coautrice del libro del 2025.

Zoe Lee è stata tra i cameo del film, ispirata dal suo debutto come presentatrice di Ellen e dalla sua carriera in TV. Inoltre, viene citata Lady Gaga e Donatella Versace tra le celebrità che si sono dette disponibili per came





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Seriedramma Condé Nast Ruolo Di Jeff Bezos Potenziale Acquisto Di Condé Nast Riduzione Dei Dipendenti Scena D Chimica Tra Miranda E Emily

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