Emily Blunt e il nuovo corso stilistico: forme scultoree per il film di Spielberg

L'attrice britannica abbandona pizzi e trasparenze per abbracciare un'estetica futuristica e strutturata, in linea con il suo ruolo nel film di fantascienza.

Emily Blunt ha recentemente segnato un netto cambio di rotta nelle sue scelte di stile, abbandonando gli abiti principeschi e le trasparenze che l'avevano contraddistinta in passato per abbracciare un'estetica più scultorea e innovativa.

La svolta è coincisa con la promozione del suo ultimo film, un'opera di fantascienza diretta da Steven Spielberg, che ha richiesto un look radicalmente diverso, capace di evocare il futuro e l'ignoto. L'attrice britannica, nota per il ruolo di assistente stressata in Il Diavolo veste Prada, ha così virato verso forme ultra definite, top senza spalline con peplo e gonne a colonna, come nel caso dell'abito firmato Tamara Ralph Couture indossato a una première newyorkese.

Un total look nero che univa un top gioiello a una gonna in satin, creando un outfit magnetico e sofisticato, ma al contempo controcorrente. Il cambiamento è proseguito con altre apparizioni: alla première londinese, Blunt ha sfoggiato una creazione di Stella McCartney caratterizzata da un corpetto aderente e da un maxi volant che ne esaltava la silhouette.

Pochi giorni dopo, ha optato per un abito total white a collo alto, firmato da un altro stilista, accompagnato da una gonna a pieghe stratificata e asimmetrica. Le décolleté in mesh trasparente con cinturino hanno completato il look, aggiungendo un tocco di leggerezza geometria. Ogni scelta sembra pensata per comunicare un messaggio preciso: la fusione tra spirito contemporaneo e gusto couture, in perfetta sintonia con l'atmosfera del film di Spielberg, che mescola avanguardia e fascino classico.

Questo approccio rientra nel cosiddetto method dressing, una tendenza sempre più diffusa tra le star, che usano il tappeto rosso come estensione narrativa del film che promuovono. Zendaya ne è stata la pioniera, ma Emily Blunt ha saputo interpretarla con originalità, dimostrando che i look non sono solo accessori, ma strumenti per amplificare il messaggio della pellicola.

Il suo guardaroba, tra design scultorei e forme definite, guarda al futuro pur rimanendo con i piedi per terra, riflettendo la doppia anima del suo personaggio. Mentre si attende il sequel di Il Diavolo veste Prada, le scelte di stile dell'attrice confermano la sua capacità di reinventarsi, senza perdere l'eleganza che l'ha resa una delle icone più amate di Hollywood





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