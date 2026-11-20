Emirates Italia conferma il successo della premium economy con nuove configurazioni e nuovi uffici. Marco D'Ilio illustra la strategia per il 2026 e l'espansione operativa.

Marco D'Ilio, country manager di Emirates per l'Italia, ha presentato una strategia ambiziosa per consolidare la posizione del vettore aereo nel mercato italiano durante un incontro svoltosi a margine di un evento a Torino, città dove Emirates è sponsor Platinum. L'iniziativa mira a potenziare significativamente l'offerta di posti nella classe intermedia, un segmento che ha registrato tassi di riempimento nettamente superiori alle previsioni iniziali, senza compromettere la redditività delle vendite in business class.

La strategia della riconfigurazione cabinale

La riconfigurazione completa degli aeromobili della flotta porterà la cabina intermedia su tutte le rotte servite dal vettore con base a Dubai. Secondo i dati commerciali illustrati da D'Ilio, esiste una domanda autonoma e ben profilata composta sia da viaggiatori leisure sia da chi si sposta per lavoro, definita duty travel. La business class era già tradizionalmente piena, ma la crescita della premium economy ha aggiunto un nuovo pilastro di ricavi stabili.

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Il prodotto U-Dream, disponibile anche in economy, è stato implementato per aumentare la privacy e l'ergonomia durante le tratte di lungo raggio. L'Italia è stata tra i primi mercati scelti dal gruppo per il lancio di questo innovativo prodotto cabinale, riconoscendo il particolare appetito dei passeggeri italiani per il comfort. D'Ilio ha sottolineato che molti viaggiatori sono disposti a spendere di più per migliorare l'esperienza di volo, apprezzando lo spazio per le gambe e il servizio di catering che si avvicinano agli standard delle classi superiori.

L'esperienza di D'Ilio e le sfide operative

L'ingresso di Marco D'Ilio nel gruppo segnato il suo ritorno diretto nel settore del trasporto aereo dopo diciassette anni di carriera nel campo e una parentesi di undici anni dedicata alla tecnologia applicata al travel. Il manager ha definito questa nomina come un sogno nel cassetto finalmente realizzato, una posizione messa subito alla prova dalle complesse tensioni geopolitiche internazionali che hanno colpito il settore. Nonostante le difficoltà iniziali, il bilancio dei primi mesi di gestione risulta positivo.

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La gestione delle emergenze durante i periodi di crisi è stata definita una macchina complessissima. D'Ilio ha ricordato l'attivazione della procedura h24 da parte della compagnia, garantendo riprotezioni e assistenza alberghiera ai passeggeri bloccati all'estero fino al completo rientro e al rimborso dei biglietti. Il country manager ha ribadito la linea della compagnia sulla sicurezza dei voli, affermando con fermezza zero compromessi quando le condizioni totali di safety e security non sono soddisfatte.

Dati operativi e espansione intermodale

Dal mese di agosto, la compagnia è tornata alla piena capacità operativa sul mercato italiano. Emirates opera attualmente quarantanove collegamenti settimanali verso Dubai dagli scali di Milano, Roma, Venezia e Bologna, inclusi i voli effettuati con l'Airbus A350, oltre al volo diretto settimanale su New York. Il flusso di passeggeri italiani in transito sull'hub di Dubai ha superato i volumi registrati prima delle recenti tensioni geopolitiche, dimostrando la resilienza della domanda.

Parallelamente cresce il peso del trasporto integrato treno-aereo grazie agli accordi di intermodalità. I passeggeri possono raggiungere gli aeroporti principali partendo dalle stazioni ferroviarie di venticinque città italiane con un unico biglietto. Il settantacinque percento di questi pacchetti viene acquistato all'estero da turisti provenienti da Africa, India ed Estremo Oriente diretti verso centri italiani come Vicenza, Bolzano, Pisa, Firenze e Napoli. Sul fronte della presenza territoriale, il vettore ha inaugurato a Roma un nuovo Retail Office dedicato alla consulenza personalizzata per costruire itinerari su misura.