Emirati Arabi Uniti: età minima 15 anni per l'uso dei social media

Gli Emirati Arabi Uniti diventano il primo paese arabo a fissare per legge l'età minima per l'uso dei social media a 15 anni, vietando la creazione di account e limitando le funzionalità per i minori. Misura volta a proteggere i giovani da rischi online come cyberbullismo e contenuti inappropriati.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno stabilito una nuova normativa che stabilisce l' età minima per l'utilizzo dei social media a 15 anni. La decisione, annunciata dall'ufficio stampa del governo, rende gli Emirati il primo paese del mondo arabo ad adottare una tale misura.

La risoluzione vieta espressamente ai minori di 15 anni di creare account personali sulle piattaforme social e limita loro l'accesso a numerose funzionalità che sono invece disponibili per gli utenti maggiorenni. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo nella regolamentazione dell'uso dei social media tra i giovani, con l'obiettivo dichiarato di proteggere i minori da potenziali rischi legati alla privacy, al cyberbullismo e alla proliferazione di contenuti inappropriati.

Le autorità emiratine hanno sottolineato che la misura si inserisce in un più ampio quadro di politiche a tutela dell'infanzia e della famiglia, già previsto dalla legislazione locale. La scelta di fissare il limite a 15 anni, in particolare, tiene conto delle linee guida internazionali sull'età del consenso digitale e sugli standard di sicurezza per i minori online.

Si prevede che le piattaforme social dovranno adeguarsi a questa nuova regola, implementando meccanismi di verifica dell'età e rafforzando i controlli per impedire l'iscrizione di utenti sotto l'età stabilita. Non sono state fornite dettagli specifiche sulle sanzioni per i trasgressori, né su come il governo intende monitorare il rispetto della norma.

Tuttavia, l'ufficio stampa ha ribadito che la risoluzione è vincolante per tutti i residenti negli Emirati Arabi Uniti, sia cittadini che espatriati. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti: da un lato, molti educatori e genitori hanno accolto con favore la misura, considerandola necessaria per proteggere i giovani dalle insidie della rete; dall'altro, alcuni difensori dei diritti digitali hanno espresso preoccupazione per possibili limitazioni alla libertà di espressione e all'accesso all'informazione per gli adolescenti.

È interessante notare che l'età di 15 anni è inferiore rispetto a quella richiesta da molte piattaforme internazionali, che solitamente fissano il consenso a 13 anni. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti si distinguono per essere tra i primi paesi al mondo a introdurre una legge nazionale che stabilisce un'età minima per l'uso dei social media, un ambito che spesso viene lasciato all'autoregolamentazione delle aziende tecnologiche.

Questa mossa può essere interpretata anche come parte della strategia del paese di rafforzare il controllo sui contenuti digitali e di promuovere un ambiente online più sicuro e conforme ai valori culturali e sociali del paese. La risoluzione, approvata dal governo, entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale e dovrà essere recepita da tutti gli operatori del settore.

Resta da vedere come verrà implementata nella pratica, specialmente considerando che molti minori accedono comunque ai social media attraverso account falsi o usando i dispositivi dei genitori. Il dibattito sul bilanciamento tra protezione dei minori e diritti digitali rimane aperto, e questa nuova normativa degli Emirati potrebbe ispirare altri paesi della regione a seguire l'esempio





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