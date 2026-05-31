Emma Corrin: il desiderio di essere attrice tra libri e teatro

Intervista a Emma Corrin, attrice che ha interpretato Lady Diana in The Crown, sul suo nuovo libro e sul rapporto con il teatro e la lettura.

Abbiamo incontrato Emma Corrin , l'attrice britannica che ha interpretato Lady Diana Spencer nella quarta stagione di The Crown e che presto vestirà i panni di Elizabeth Bennet nel nuovo adattamento di Orgoglio e pregiudizio.

Durante una piacevole chiacchierata in una sala di lettura, l'attrice ci ha confessato il suo rapporto speciale con i libri, ai quali chiede risposte. L'ultima riflessione? Il tempo del romanticismo è finito, ora è arrivato il momento di arrabbiarsi. Nel suo nuovo libro, pubblicato in Italia da Mondadori, Emma dialoga idealmente con la nonna, rivendicando il diritto al desiderio e invitando alla ribellione contro le aspettative sociali.

L'incontro è avvenuto in uno spazio colmo di volumi e faldoni, dove si è tenuto il terzo appuntamento di una serie di letture pubbliche. Emma spiega la differenza tra la lettura solitaria e quella ad alta voce di fronte a un pubblico: leggere da soli è un'esperienza intima, ma leggere per gli altri crea una connessione unica. Le parole assumono un significato diverso quando vengono condivise, e si instaura un rapporto speciale tra chi legge e chi ascolta.

Ama Ata Aidoo, nel suo invito a una forma gentile di lotta per la liberazione dai cliché, spinge a scardinare l'idea della donna come oggetto del desiderio altrui, per diventare soggetto del proprio desiderio. Emma sottolinea l'importanza di vivere la vita che si vuole, lottando contro il contesto e contro sé stesse. Emma interpreta anche Nina ne Il Gabbiano di Cechov, un ruolo che incarna al massimo il desiderio di essere attrice.

Confessa di aver avuto paura di accettare il ruolo, dato che era stato interpretato da grandi attrici, ma alla fine ha trovato la sua strada. Nina desidera essere vista e capita, non famosa. La sua conversazione con Trigorin è un momento potente in cui Nina si sente finalmente vista. Emma paragona questo desiderio alla sua infanzia a Sevenoaks, dove il teatro era il suo sogno più grande.

Fin da bambina, dopo ogni spettacolo, provava tristezza per non essere su quel palcoscenico. Oggi, con il successo internazionale, riflette sulla differenza tra teatro, cinema e televisione, e su come il rapporto con i personaggi sia diverso quando si lavora fuori dall'ordine cronologico





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