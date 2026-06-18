Emma Marrone in vacanza in yacht a Ponza insieme a Valeria Golino, in attesa del tour estivo

La cantante Emma Marrone è stata fotografata durante una gita in yacht all'Isola di Ponza in compagnia dell'amica Valeria Golino e altri. Le immagini suggeriscono un rapporto speciale tra le due, che avevano già collaborato nel 2017. Nel frattempo, Emma si prepara per un tour nazionale che la vedrà esibirsi in molte città italiane da luglio a settembre.

Emma Marrone si gode un periodo di vacanza prima del suo prossimo tour. La cantante, reduce dalla vittoria ad Amici e a Sanremo, è stata paparazzata a bordo di uno yacht nelle acque dell'Isola di Ponza .

Lo scorso weekend ha trascorso del tempo in compagnia di Fabio Palombi, avvocato romano e compagno di Valeria Golino, dell'imprenditore Gianluca De Marchi e di Francesca Savini, manager di Emma. La presenza di Golino, che ha diretto Emma nel film Il colore nascosto delle cose per il quale la cantante ha curato la colonna sonora nel 2017, alimenta speculazioni su una possibile nuova collaborazione. I due sono stati ritratti in un tenero abbraccio e in momenti di conversazione.

Emma indossava un bikini verde militare con una fantasia disegnata, mentre Golino un costume intero blu che ha poi rimosso per prendere il sole in topless. Nel frattempo, Emma si prepara per il suo tour, che prenderà il via il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, nell'ambito del Rock in Roma.

La tournée proseguirà in numerose città italiane: Brescia, Riccione, Genova, Ancona, Cervere (CN), Mirano (VE), Palermo, Pescara, La Spezia, Pisa, Catania, Follonica (GR), per concludersi il 9 settembre all'Ippodromo San Siro di Milano. L'articolo menziona anche altri concerti attesi per giugno 2026, tra cui Tiziano Ferro, Geolier, Noemi, Brancale, Tony Pitony, Ramazzotti e Ligabue





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