Emma Marrone risponde ai critici del suo aspetto fisico sui social

La cantante ha partecipato al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5 a Roma e ha attirato l'attenzione di alcuni utenti sui social per il suo aspetto fisico. Emma ha deciso di replicare pubblicamente ai commenti critici, dicendo che non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social e che trova maleducato e inopportuno commentare il corpo delle altre persone. Non è la prima volta che Emma deve affrontare osservazioni e attacchi sul suo aspetto fisico. In precedenza, un'utente le aveva chiesto se avesse utilizzato Ozempic per dimagrire. Emma si è espressa recentemente anche in un'intervista a Vanity Fair sul tema del rapporto con il proprio corpo e delle critiche ricevute nel corso degli anni.

Emma Marrone ha risposto ancora una volta ai critici del suo aspetto fisico sui social media . La cantante, che ha recentemente partecipato al Power Hit Estate 2026 Grand Opening di RTL 102.5 a Roma, ha attirato l'attenzione di alcuni utenti per il suo aspetto fisico .

In particolare, una donna su X ha scritto a Emma: 'Mettersi a dieta no?

'. Emma ha deciso di replicare pubblicamente, dicendo: 'Sì Anna, mandami la tua! Intanto corro verso la vastità che me ne frega dell'ossessione che hai per il mio corpo'.

Tuttavia, l'utente ha ribattuto: 'Oddio, se non accetti nemmeno un'osservazione innocente, non stai messa bene!

'. Emma ha chiarito la sua posizione, dicendo che non c'è niente di innocente nel criticare la gente sui social e che trova maleducato e inopportuno commentare il corpo delle altre persone. Non è la prima volta che Emma deve affrontare osservazioni e attacchi sul suo aspetto fisico. In precedenza, un'utente le aveva chiesto se avesse utilizzato Ozempic per dimagrire.

Emma aveva risposto: 'No cucciola, allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da st*onza. Sei arrivata prima, brava. Guarda, non mi segui però vieni a commentare'.

Successivamente, Emma ha precisato il senso delle sue parole, aggiungendo: 'La risposta sta tutta lì. St*onza è un modo di dire. Come Ozempic giusto?

'. Emma si è espressa recentemente anche in un'intervista a Vanity Fair sul tema del rapporto con il proprio corpo e delle critiche ricevute nel corso degli anni. Ha evidenziato come il corpo delle donne continui a essere oggetto di giudizi costanti e ha confessato di essere particolarmente colpita dal fatto che molti attacchi arrivino proprio da altre donne.

Emma ha ricordato il difficile percorso affrontato dopo la malattia, sottolineando come la rimozione delle ovaie abbia avuto conseguenze importanti sul suo equilibrio fisico. Nonostante le critiche, Emma continua a mostrarsi senza filtri e a concentrarsi sui messaggi di sostegno ricevuti da chi si riconosce nella sua esperienza





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