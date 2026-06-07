Emma Marrone risponde alle critiche: mostra i suoi addominali e invita all'autostima

La cantante italiana si difende dalle polemiche sul suo fisico mostrando i muscoli laterali, spiegando le conseguenze delle operazioni per il tumore alle ovaie e lanciando un messaggio di amore verso sé stessa e i follower.

Emma Marrone ha deciso di rispondere alle critiche sul suo aspetto fisico con un gesto di pura auto‑accettazione, pubblicando un breve video sui suoi profili social.

Nel filmato la cantante appare in piedi, indossando una maglietta leggera che le permette di mettere in evidenza la zona addominale. Con tono diretto e un sorriso sicuro, afferma che i muscoli laterali sono ancora ben visibili, mentre la parte frontale è stata modificata a seguito delle operazioni che ha dovuto affrontare negli ultimi anni per combattere il tumore alle ovaie, diagnosticato nel 2004.

Emma racconta apertamente delle difficoltà legate alle cure mediche, delle cicatrici e delle perdite di massa muscolare, ma ribadisce con orgoglio che il suo corpo racconta una storia di lotta e resilienza.

"Quelli laterali, perché davanti non ho più muscoli dopo le operazioni", dice, mostrando con fierezza la sua trasformazione. Il video è nato come risposta a una serie di commenti negativi che sono circolati sui social dopo la sua partecipazione al Power Hit Estate 2026, l'evento di lancio della programmazione estiva di RTL 102.5, dove Emma era stata protagonista sul palco. Alcuni utenti hanno espresso giudizi svilenti sulla sua forma fisica, ignorando il percorso di malattia e guarigione che ha attraversato.

Emma non ha scelto di ignorare questi attacchi, ma di trasformarli in un messaggio di amore verso se stessa e verso chiunque si trovi a confrontarsi con critiche sul proprio aspetto: "Amatevi sempre e non ascoltate nessuno", conclude il video, invitando i suoi follower a coltivare l'autostima e a non lasciarsi condizionare dalle opinioni altrui. Il gesto di Emma ha suscitato un'ondata di sostegno da parte di fan, colleghi del mondo della musica e anche di associazioni che si occupano di lotta contro il cancro.

Molti hanno elogiato la sua trasparenza e hanno sottolineato l'importanza di avere figure pubbliche che mostrino vulnerabilità, ricordando che dietro ai riflettori si nascondono storie di sofferenza reale. La cantante ha inoltre ricordato la sua collaborazione con enti di ricerca oncologica, sottolineando che la sua esperienza personale la spinge a sostenere la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore ovarico.

In questo modo, il suo messaggio non si limita al semplice invito all'autostima, ma si collega a una più ampia campagna di sensibilizzazione sulla salute femminile





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