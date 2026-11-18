Il marito di Emma Rosa Rey, Mario Carniglia, è in carcere a Bergamo. Sequestrato l'attrezzo usato per la morte della 61enne. Autopsia in programma a Pavia.

I Carabinieri di Bergamo hanno proceduto al sequestro di un bastone, l'attrezzo identificato come l'arma del delitto che ha portato alla morte di Emma Rosa Rey. La 61enne è stata trovata senza vita nella propria abitazione, nella zona dell' Alto Sebino bergamasco, dove la coppia risiedeva da diversi anni dopo un trasferimento dal Piemonte. L'oggetto è stato rinvenuto e prelevato dalle forze dell'ordine come prova chiave per la ricostruzione dinamica degli eventi che hanno causato il decesso della donna.

La dinamica dell'aggressione e il sequestro

Secondo quanto emerge dalle prime indagini e dalle dichiarazioni del coniuge, l'attacco è avvenuto alle spalle. Emma Rosa Rey si trovava seduta sulla poltrona di casa quando Mario Carniglia l'ha colpita con il bastone, un gesto descritto come un'azione diretta volta a soffocare la vittima. L'arma del crimine è stata immediatamente identificata e sequestrata dai Carabinieri per sottoporla ad analisi forensi indispensabili a collegare in modo definitivo il reperto alla dinamica dell'omicidio.

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La confessione di Mario Carniglia

Mario Carniglia ha effettuato una confessione dettagliata alle autorità competenti, assumendosi la piena responsabilità dei fatti. L'uomo ha dichiarato: "Me l'ha chiesto lei", una frase che suggerisce una complessa dinamica relazionale e motiva l'indagine verso un'ipotesi di delitto d'onorabilità o omicidio consensuale, sebbene la prova materiale indichi una forte violenza fisica. La dichiarazione del coniuge rappresenta un elemento centrale per la psicologia del reato e per la valutazione delle intenzioni dell'aggressore.

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L'incarcerazione e i trasferimenti

Il reo confesso Mario Carniglia è stato arrestato e successivamente trasferito presso il carcere di via Gleno a Bergamo. Il movimento del detenuto è avvenuto intorno alle ore 23 di martedì 17 novembre 2026, data che marca l'inizio della detenzione preventiva o cautelare. La misura della custodia in carcere è stata disposta per garantire l'ordine pubblico e la regolarità delle indagini, dato che l'imputato non rappresenta più un pericolo latente ma è già sotto stretto controllo delle carceri statali.

L'autopsia a Pavia per le cause della morte

Per chiarire definitivamente le cause mediche del decesso e fornire dati oggettivi agli investigatori, è stata disposta l'esecuzione di un esame medico-legale. Tale autopsia sarà svolta presso gli uffici competenti di Pavia e avrà lo scopo di verificare la natura delle lesioni riportate, l'eventuale uso di sostanze stupefacenti o alcoliche, e la cronologia esatta degli eventi che hanno portato alla morte di Emma Rosa Rey a 61 anni di età.