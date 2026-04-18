Emma sbotta contro le accuse di Ozempic: "Allenamento e piano alimentare, non farmaci"

La cantante risponde a tono a un'utente su Instagram che le ha insinuato l'uso di Ozempic per dimagrire, sottolineando l'importanza di uno stile di vita sano.

La cantante Emma Marrone è finita al centro di una polemica sui social media, scatenata da un commento su una sua foto postata su Instagram . L'immagine, in bianco e nero, ritrae l'artista in splendida forma, sdraiata su un letto. Tra i numerosi commenti, uno in particolare ha attirato l'attenzione, insinuando l'uso di Ozempic per ottenere il suo attuale fisico.

L'Ozempic, un farmaco a base di semaglutide originariamente sviluppato per il trattamento del diabete di tipo 2, ha guadagnato una notevole popolarità negli ultimi tempi come presunto ausilio per la perdita di peso, anche tra personaggi del mondo dello spettacolo. L'utente, in modo nemmeno troppo velato, ha scritto: "Allenamento e piano alimentare. Lo stavo aspettando un commento da stronza, sei arrivata prima brava". La reazione di Emma non si è fatta attendere ed è stata altrettanto diretta e decisa. Rispondendo al commento, la cantante ha replicato con ironia e fermezza: "No cucciola allenamento e piano alimentare, lo stavo aspettando un commento da stronza. Sei arrivata prima, brava". La risposta dell'artista ha suscitato un'ulteriore reazione da parte dell'utente, che si è detta perplessa dall'essere stata definita una "stronza". Emma ha scelto di chiudere il dibattito in modo definitivo, sottolineando la poca coerenza dell'utente nell'intervenire su un profilo che apparentemente non segue: "Guarda, non mi segui però vieni a commentare. La risposta sta tutta lì. Stronza è un modo di dire, come 'Ozempic' giusto?". Con questa battuta finale, Emma ha evidenziato come l'insinuazione sull'uso del farmaco fosse altrettanto fuori luogo e priva di fondamento quanto il suo modo di dire, cercando di riportare il focus su un approccio sano al benessere fisico. Il fenomeno Ozempic nel mondo dello spettacolo è ormai noto. Mentre alcuni farmaci sono stati sviluppati specificamente per la gestione del peso, altri, come l'Ozempic, originariamente destinati a patologie croniche, sono diventati oggetto di uso off-label per scopi dimagranti. Questa tendenza ha creato una percezione diffusa di una "scorciatoia" verso la magrezza, soprattutto tra i personaggi pubblici, ma i medici mettono in guardia sui potenziali rischi e sull'inappropriato utilizzo di tali medicinali. Si parla infatti di un vero e proprio cambio di paradigma nella cultura del corpo, come sottolineato dallo psicoterapeuta Jonathan Alpert, il quale ha affermato che "La body positivity appartiene al passato: ora c’è un’ossessione culturale per la magrezza a qualsiasi costo. Ozempic ha rivelato un cambiamento nei nostri valori". La vicenda di Emma si inserisce quindi in un dibattito più ampio sull'immagine corporea, sulla pressione sociale verso la magrezza e sull'uso consapevole dei farmaci, ricordando a tutti che la salute e il benessere passano prima di tutto attraverso uno stile di vita equilibrato, fatto di allenamento costante e una corretta alimentazione, piuttosto che da presunte soluzioni rapide e potenzialmente dannose





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