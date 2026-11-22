A Parigi, Emma Schlein lancia una tassa minima del 2% sui patrimoni sopra i 100 milioni per raccogliere 67 miliardi annui e contrastare l'oligarchia globale e le destre.

Emma Schlein ha rilanciato con forza durante il Vertice contro l'oligarchia internazionale tenutosi ieri a Parigi la proposta di un'imposta minima del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro. L'iniziativa mira a generare un gettito di 67 miliardi di euro all'anno per le casse pubbliche europee, puntando a ridistribuire risorse dove sono oggi eccessivamente concentrate.

La proposta fiscale di Emma Schlein a Parigi

La segretaria del Partito Democratico ha delineato una strategia fiscale ambiziosa per correggere le disparità economiche nel continente. Secondo i calcoli presentati, questa misura potrebbe garantire alla Unione europea un flusso di 67 miliardi di euro annuali. L'obiettivo dichiarato è utilizzare queste risorse per colmare il divario sociale ed economico che divide la popolazione.

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Il vertice ha riunito numerosi economisti e personalità politiche di spicco, tra cui Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Gabriel Zucman e Thomas Piketty. In questo contesto, Schlein ha affermato che le giustificazioni sulla mancanza di fondi per aumentare i salari o garantire servizi essenziali sono false. Ha sostenuto che è necessario recuperare le risorse dalle mani di chi le possiede in misura eccessiva.

Giustizia fiscale contro i paradisi bancari

Una delle critiche principali avanzate riguarda il carico fiscale sproporzionato che grava sui cittadini comuni rispetto ai miliardari. Schlein ha sottolineato che le persone più ricche del pianeta pagano in tasse circa lo 0,3% del proprio patrimonio. Questa aliquota è molto meno di quanto versato da un infermiere, un insegnante, un parrucchiere o un agricoltore.

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La leader politica ha invitato a combattere attivamente i paradisi fiscali e a tassare i miliardari in modo equo. Ha insistito sulla necessità di intervenire sulle disparità fiscali all'interno dell'Unione europea. Non è accettabile che le multinazionali possano beneficiare di 27 sistemi fiscali diversi e pagare aliquote irrisorie o nulle.

La proposta prevede di assicurarsi che le tasse vengano pagate dove vengono realizzati i profitti. Da decenni il capitale attraversa ogni confine senza ostacoli, motivo per cui la giustizia deve imparare a fare altrettanto. L'aspirazione è creare un sistema in cui la tassazione segua la logica della globalizzazione economica.

Alleanza oligarchia e destre nazionaliste

Oltre alle questioni economiche, il vertice ha denunciato il legame tra la concentrazione della ricchezza e l'ascesa delle destre nazionaliste. Schlein ha affermato che mai nella storia si è verificata una concentrazione così elevata di potere, ricchezza e dati nelle mani di così poche persone.

Secondo la sua analisi, questi miliardari stanno stringendo alleanze con i nazionalisti di destra di tutto il mondo allo scopo di mantenere e accrescere il proprio potere. Ha chiamato direttamente in causa figure come Elon Musk, Donald Trump e Giorgia Meloni. Ha dichiarato che non accetterà che persone come Musk guadagnino mille miliardi di dollari mentre i suoi amici ostacolano l'introduzione del salario minimo per milioni di lavoratori.

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La proposta politica è quella di costruire un'alternativa alle destre nazionaliste, accusate di alimentare le paure senza migliorare le condizioni materiali delle persone. Schlein ha scandito che la remigrazione non migliorerà la vita dei cittadini, mentre la redistribuzione della ricchezza sì. Non si riuscirà a battere queste forze inseguendone l'agenda o cercando di parlare la stessa lingua.

Regolamentazione intelligenza artificiale e conclusioni

Tra i temi affrontati a Parigi figura anche la regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Schlein ha chiesto una governance democratica a livello globale, sostenendo che la discussione non possa essere lasciata alle grandi multinazionali della Silicon Valley.

Ha rilanciato la proposta di un centro europeo di ricerca sull'intelligenza artificiale, capace di riunire ricercatori dei 27 Stati membri. Questo organismo dovrebbe sviluppare un modello in linea con i principi sociali europei, assicurando una redistribuzione dei benefici della tecnologia. L'iniziativa si pone come un contrasto alla concentrazione di potere tecnologico nelle mani di pochi attori privati.

Si è distinta inoltre la posizione contraria di esponenti come Ernesto Maria Ruffini di Più Uno, che ha dichiarato che non ha senso mettere altre imposte. La linea di confine della flat tax, secondo altri osservatori, frena le imprese e alimenta il nero. Parallelamente, la Presidenza turca della Conferenza sul clima ha tentato di mediare, ma la Cover Decision non è stata adottata, lasciando senza menzione i combustibili fossili per la pressione dei produttori di petrolio.