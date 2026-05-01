Emma Thompson: una carriera straordinaria tra cinema, teatro e impegno sociale

Scopri la carriera e la vita privata di Emma Thompson, una delle attrici più talentuose del cinema britannico. Dalle sue origini in una famiglia di artisti al successo internazionale, passando per le collaborazioni con Kenneth Branagh e i ruoli iconici in *Ragione e sentimento* e *Harry Potter*, Emma Thompson ha costruito una carriera eccezionale, caratterizzata da premi, riconoscimenti e un forte impegno sociale.

Emma Thompson è una delle attrici più talentuose e versatili del cinema britannico , con una carriera che abbraccia oltre quattro decenni. Nata a Londra il 23 aprile 1959, Emma proviene da una famiglia profondamente legata al mondo dell'arte e della cultura.

Suo padre, Eric Thompson, era un attore e sceneggiatore televisivo, mentre sua madre, Jeanette Charles, era un'attrice teatrale. Cresciuta in un ambiente creativo, Emma ha sviluppato fin da giovane una passione per la recitazione e la letteratura. Dopo aver studiato letteratura all'università nel 1977, ha iniziato a calcare le scene teatrali, emergendo come una delle stelle nascenti del teatro britannico.

Il suo talento è esploso nel 1985 con il musical teatrale *Me and My Girl*, che le ha valso il primo riconoscimento importante della sua carriera. Nel 1989, Emma ha debuttato nel cinema con il film *Il cerchio d'oro*, al fianco di Kenneth Branagh, con il quale ha intrapreso una relazione che si è poi trasformata in matrimonio. La coppia ha collaborato artisticamente in diversi progetti, tra cui *Molto rumore per nulla* nel 1993, diretto da Branagh stesso.

Tuttavia, la relazione tra i due è finita nel 1995, segnando un momento difficile nella vita personale di Emma, ma anche un punto di svolta nella sua carriera. In quell'anno, infatti, ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar come attrice e sceneggiatrice per *Ragione e sentimento*, un film che ha segnato la sua definitiva consacrazione nel mondo del cinema.

Il successo di *Ragione e sentimento* ha aperto le porte a Emma per altri ruoli iconici, tra cui quello di Sybil Vane in *Il ritorno di Peter Pan* e di Sybill Trelawney in *Harry Potter e i doni della morte - Parte 2*. Negli ultimi anni, Emma ha rallentato il ritmo della sua carriera, dedicandosi anche a progetti personali e a cause sociali.

Tra i suoi lavori più recenti, spicca la trasposizione cinematografica di *Mary Poppins*, un progetto che ha richiesto anni di lavoro e che ha dimostrato ancora una volta il suo talento come attrice e autrice. Nonostante il successo, Emma non ha mai smesso di essere una voce critica e attiva su temi sociali e politici, dimostrando un impegno costante per la giustizia e l'uguaglianza.

La sua carriera è un esempio di come il talento e la passione possano portare a risultati straordinari, sia sul grande schermo che nella vita reale





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