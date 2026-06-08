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Emmauel Carrère: 'Macron non suda mai' e la sua visione sulla guerra in Ucraina

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Emmauel Carrère: 'Macron non suda mai' e la sua visione sulla guerra in Ucraina
Emmauel CarrèreEmmanuel MacronGuerra In Ucraina
📆6/8/2026 6:57 PM
📰ilmessaggeroit
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L'attore e scrittore francese ha parlato della sua esperienza di fare reportage su Emmanuel Macron e della sua visione sulla guerra tra Ucraina e Russia. Ha anche discusso della sua attenzione ai dettagli e della sua capacità di creare immagini che caratterizzano il suo stile di scrittura.

Emmauel Carrère , scrittore francese, ha parlato della sua esperienza di fare reportage su Emmanuel Macron e della sua visione sulla guerra tra Ucraina e Russia.

Ha anche discusso della sua attenzione ai dettagli e della sua capacità di creare immagini che caratterizzano il suo stile di scrittura. Inoltre, ha parlato della sua esperienza di fare inchiesta giornalistica in Cisgiordania e della sua difficoltà a scrivere un reportage su quel tema. Ha anche discusso della sua visione sulla biografia e sull'autofiction, sottolineando l'importanza di essere chiari sul 'contratto di lettura' e di non superare la frontiera di fare del male a persone reali.

Infine, ha espresso la sua preoccupazione per il futuro della razza umana e ha espresso la sua speranza di essere ottimista

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Emmauel Carrère Emmanuel Macron Guerra In Ucraina Autofiction Biografia

 

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