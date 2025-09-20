Empatia Artificiale: Un Viaggio tra Uomo, Macchina ed Emozioni

Massimo Canducci esplora il complesso rapporto tra esseri umani e intelligenza artificiale in 'Empatia Artificiale'. Il libro, al di là di una semplice analisi tecnica, offre una riflessione profonda sull'impatto emotivo e sociale delle nuove tecnologie, invitando il lettore a interrogarsi sulla propria umanità.

Esistono due modi per leggere Empatia artificiale di Massimo Canducci (Egea, 2025). O come un manuale ben strutturato sulla storia e le prospettive del rapporto uomo-macchina. Oppure come una sorta di viaggio introspettivo, un'esplorazione delle proprie emozioni, un'occasione per ripensarle attraverso il modo in cui, nel corso degli anni, abbiamo iniziato a relazionarci con le tecnologie. Non si tratta di un'esagerazione.

Pensate alle reazioni che può suscitare una risposta di un chatbot di intelligenza artificiale, anche a quesiti non necessariamente personali. Oppure, se vi è capitato, fermatevi un attimo a riflettere se provate un sentimento, anche minimo, quando osservate un robottino per le pulizie, magari smarrito e che cerca di orientarsi dopo l'incontro con un animale domestico, o con un bambino curioso. In questo mare di saggi di divulgazione tecnologica pubblicati in seguito all'avvento dell'IA nelle sue forme più diffuse, Canducci ha creato un testo per chi desidera comprendere non solo come questi strumenti tecnologici stiano cambiando, cambieranno, e intendano cambiare i processi produttivi e i mercati. Ma anche come stiano già modificando la nostra vita emotiva, la nostra vita sociale. Canducci, manager, docente universitario (e collaboratore di Italian Tech), non abbandona l'approccio divulgativo. Cerca, e spesso riesce, a rendere accessibili concetti complessi. Un punto di forza del libro: fa emergere non solo la sua competenza tecnica (non esiste divulgazione tecnologica valida senza una profonda comprensione, dall'interno, del tema trattato; non c'è comprensione senza un impegno sui concetti), ma anche la sua inclinazione filosofica. Dunque, le due possibili letture. Quella tecnica, e quella emotiva. Nella dimensione emotiva, Canducci apre vasti territori di riflessione. Perché una volta affrontati i temi dei robot, dell'intelligenza artificiale, di come ci relazioniamo con essi, del perché, per quanto li troviamo umani e vicini al nostro modo di pensare e sentire, in realtà non lo siano affatto, rimanendo macchine, simulatori di pensieri, simulatori di esperienze, sempre più efficienti, sempre più realistici, ma non molto di più. E a noi cosa rimane? Tutto il resto, e questo è molto. L'apertura filosofica del testo. Il terreno fertile per la riflessione. Le domande aperte, le numerose che concludono il suo libro. In quell'apertura, o in quel rizoma, risiede la nostra stessa natura di esseri pensanti. In qualche modo, ancora umani





