EmTech Italy: L'Innovazione Tecnologica al Servizio dell'Uomo

L'Università Campus Bio-Medico di Roma ospita la seconda edizione di EmTech Italy, un evento internazionale di MIT Technology Review. Oltre 50 esperti da tutto il mondo si confrontano su come indirizzare l'innovazione tecnologica emergente, con un focus su 'Tech for Humanity'. L'obiettivo è esplorare le potenzialità future di tecnologie come l'Intelligenza Artificiale e il calcolo quantistico, promuovendo un approccio etico e sostenibile all'innovazione.

Da oggi, presso l'Università Campus Bio-Medico di Roma, si è aperta la seconda edizione di EmTech Italy, un format internazionale di MIT Technology Review, che vede la partecipazione di oltre 50 esperti provenienti da tutto il mondo. L'evento si concentra su come guidare l'innovazione tecnologica emergente per metterla al servizio dell'uomo, in un momento di straordinaria accelerazione tecnologica. Tecnologie avanzate e pervasive come l' Intelligenza Artificiale e il calcolo quantistico stanno trasformando il business e la vita sul nostro pianeta, offrendo nuove opportunità ma anche ponendo sfide importanti.

I temi centrali di questa edizione, incentrati su 'Tech for Humanity', spaziano dalla medicina di precisione alla longevità, passando per la transizione energetica, la sostenibilità e il benessere della società. L'obiettivo è quello di esplorare non solo ciò che è possibile oggi, ma anche le potenzialità del futuro, creando una connessione tra l'ecosistema italiano e le strategie più efficienti per la crescita. L'evento riunisce voci autorevoli nell'intersezione tra tecnologia, business e società, fungendo da dispositivo di lettura del presente e del futuro, con l'intento di trasformare gli scenari in realtà concrete.

Tra i partecipanti spiccano nomi illustri come Tomaso Poggio, co-direttore del Center for Brains, Minds and Machines del MIT e considerato uno dei fondatori delle neuroscienze computazionali, e Sangeet Paul Choudary, esperto mondiale di economia delle piattaforme. Domani è attesa la partecipazione del Premio Nobel per l'Economia 2025 Philippe Aghion.

L'Università Campus Bio-Medico di Roma, con il suo rettore Rocco Papalia, sottolinea l'importanza di questo evento come assunzione di responsabilità culturale, scientifica e istituzionale. Il focus su 'Humanity' assume un significato etico e culturale fondamentale, orientando lo sviluppo scientifico e tecnologico verso la dignità della persona e il bene comune. Questo implica la formazione di professionisti capaci di operare in sistemi complessi, dove scienza, tecnologia e decisioni pubbliche sono sempre più interdipendenti. L'ateneo si impegna a non solo innovare, ma anche a orientare l'innovazione per generare un futuro più umano, equo e sostenibile, in linea con i valori fondanti dell'istituzione.

Secondo Tommaso Canonici, publisher di MIT Technology Review Italia, EmTech Italy rappresenta un'opportunità unica per riunire le voci più rilevanti nel campo della tecnologia, del business e della società. Silvia Amato, general manager di Opinno, afferma che EmTech Italy non è una semplice conferenza, ma un format pensato per analizzare gli scenari attuali e proiettarsi nel futuro, trasformandoli in realtà concrete. L'evento mira ad aprire una finestra del mondo sull'ecosistema italiano, creando una rete che aiuti il paese a comprendere le strategie migliori per la crescita.

La convergenza di esperti, scienziati e leader del settore offre un terreno fertile per lo scambio di idee e la creazione di sinergie, fondamentali per affrontare le sfide del futuro e sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. L'attenzione verso 'Tech for Humanity' sottolinea l'importanza di un approccio etico e responsabile all'innovazione, che metta al centro il benessere dell'uomo e il bene comune. L'impegno dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, insieme a MIT Technology Review e agli esperti partecipanti, dimostra la volontà di costruire un futuro più sostenibile e inclusivo, guidato dalla tecnologia ma sempre al servizio dell'umanità.





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