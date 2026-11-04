Encefalite fulminante e vaccino: Cuffaro chiede prevenzione per i bambini

Il pediatra Giorgio Cuffaro denuncia il decesso di una bimba di 18 mesi per encefalite. Il medico illustra i benefici del vaccino antinfluenzale per la prevenzione pediatrica.

La tragedia di una bambina di 18 mesi deceduta per encefalite fulminante ha riportato alla luce l'urgenza della vaccinazione pediatrica. Il pediatra Giorgio Cuffaro, esperto con un'esperienza consolidata in una dozzina di reparti di pediatria tra Veneto e Alto Adige, spiega le ragioni del suo fermo appello per la profilassi. Una semplice influenza, apparentemente benigna, ha avuto un corso inarrestabile portando alla morte della piccola.

La tragedia del gennaio 2024

La piccola, fino ad allora in perfetta salute, è giunta al pronto soccorso nel gennaio 2024. Presentava sintomi comuni a quelli di un comune raffreddore da pochi giorni. In brevissimo tempo le sue condizioni sono precipitate drasticamente. Nonostante l'immediato intervento dell'intera équipe medica, il risultato è stato negativo. La diagnosi finale ha accertato un'encefalite fulminante. La causa era l'influenza A associata a un adenovirus.

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Impatto reale della vaccinazione

Il pediatra Cuffaro stima che, se la bimba fosse stata vaccinata, le probabilità di sopravvivenza sarebbero state dell'80%. Dati statistici dimostrano che il vaccino antinfluenzale riduce del 75% il rischio di sviluppare forme gravi della malattia. Inoltre, l'intervento preventivo dimezza la probabilità di finire in ospedale. Si riduce anche dell'80% la possibilità di decesso.

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Opzioni e limiti dei vaccini

Esistono due modalità di somministrazione del vaccino antinfluenzale per i più piccoli. La prima è lo spray nasale, indicato per soggetti tra i 2 e i 18 anni. Utilizza virus vivi ma attenuati. Può causare al massimo un lieve raffreddore. Non è adatto in caso di asma severa o convivenza con immunodepressi gravi.

Dosaggi e ceppi attuali

Per i bambini mai vaccinati in precedenza sono necessarie due somministrazioni. Le dosi devono essere distanziate di circa un mese. Lo spray richiede almeno quattro settimane di intervallo per i minori di 9 anni. Oltre i 9 anni basta una dose con lo spray. Il vaccino dell'inverno in corso è trivalente. Protegge contro i ceppi A H1N1, H3N2 e B Victoria.