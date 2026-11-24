Endocare lancia una linea innovativa basata su retinolo, retinaldeide e booster vegetale. Studio Eurofins 2025 su 36 donne conferma efficacia antiage e tollerabilità cutanea.

Endocare, marchio di ricerca dermocosmetica dei laboratori Cantabria Labs, ha presentato una nuova innovazione tecnologica focalizzata sull'ottimizzazione dell'uso dei retinoidi. La linea combina retinolo puro, retinaldeide e un booster di origine naturale per affrontare le esigenze di chi prova questi attivi per la prima volta o li utilizza da anni.

Meccanismo d'Azione e Veicolazione Avanzata

Ogni componente della tecnologia possiede un sistema di veicolazione specifico progettato per massimizzare l'efficacia e la sicurezza cutanea. Il retinolo puro viene racchiuso all'interno di microspugne speciali, che garantiscono maggiore stabilità alla molecola e ne facilitano un rilascio graduale nel tempo. Questa tecnologia mira a ridurre l'irritazione iniziale spesso associata all'uso di questi attivi.

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Parallelamente, la retinaldeide è incapsulata in nanovescicole Aox Tech. Questa formulazione avanzata è studiata per contribuire a una migliore tollerabilità cutanea, permettendo alla pelle di adattarsi più facilmente al trattamento senza comprometterne la funzione barriera. Il booster di origine vegetale completa l'azione, lavorando per ripristinare la compattezza e la viscoelasticità della pelle trattata.

Validazione Clinica Eurofins su Pelli Fotoinvecchiate

L'efficacia di questa combinazione è stata sottoposta a rigorosa verifica attraverso uno studio comparativo condotto nel 2025 da Eurofins Product Testing, Cosmetics & Personal Care Spain. La ricerca ha coinvolto 36 donne di età compresa tra 35 e 60 anni, tutte con pelle da normale a mista e affette da fotoinvecchiamento moderato. Il protocollo ha richiesto l'applicazione del prodotto sul viso una volta al giorno per un periodo continuativo di 84 giorni.

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I partecipanti hanno seguito un protocollo di applicazione progressivo per abituare gradualmente la cute all'attivo. La valutazione strumentale ha misurato l'efficacia cosmetica del trattamento, monitorando anche la tollerabilità cutanea durante tutto il periodo dello studio. I dati strumentali confermano la capacità del prodotto di agire sulle rughe e sull'aspetto generale della pelle.

Linee Differenziate per Esigenze Specifiche

La nuova gamma si distingue per prodotti mirati, clinicamente testati e differenziati in base alla concentrazione di retinoidi. Questa suddivisione permette a ogni utente di identificare intuitivamente il prodotto più adatto al proprio livello di familiarità con i retinoidi. I prodotti sono concepiti per supportare la pelle in diverse fasi del suo ciclo di trattamento, offrendo soluzioni personalizzate.

Per le pelli già abituate ai retinoidi è consigliato il prodotto con retinolo puro allo 0,3%. Questa formula integra retinaldeide, booster e niacinamide al 4%, offrendo un'azione antiage intensiva. L'obiettivo è contrastare efficacemente rughe profonde, grana irregolare, iperpigmentazioni e un incarnato spento, garantendo un miglioramento visibile della texture cutanea.

Soluzione per Primo Approccio e Zona Contorno Occhi

Per chi si avvicina per la prima volta ai retinoidi, è indicato un prodotto con retinolo puro allo 0,05%. Questa formulazione più blanda combina retinaldeide e booster con caffeina allo 0,5% e Haloxyl™ al 2%. La caffeina offre un'azione decongestionante, mentre Haloxyl™ lavora per illuminare la zona.

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Questa specifica combinazione mira a un effetto ritexturizzante e illuminante che aiuta a ridurre le rughe sottili, le occhiaie scure e il gonfiore. È ideale per contrastare i segni di stanchezza e uniformare l'incarnato, supportando al contempo la funzione barriera della pelle grazie alla niacinamide presente nelle altre formule della linea.