Sviluppi scientifici rivoluzionari nell'endometriosi grazie a studi genetici su milioni di pazienti, che promettono diagnosi non invasive e terapie mirate per 190 milioni di donne.

L'endometriosi rimane una patologia complessa che colpisce circa 190 milioni di donne in tutto il mondo, ma la scienza sta compiendo passi avanti significativi verso una migliore comprensione e cura. Le cause della malattia sono ancora poco chiare e le terapie attuali risultano spesso inadeguate, lasciando molte pazienti senza soluzioni efficaci. Tuttavia, la disponibilità di nuovi trattamenti e metodi di diagnosi è ormai imminente grazie a recenti scoperte scientifiche.

Progressi Genetici e Scoperte Recenti

La ricerca condotta da Krina Zondervan dell'Università di Oxford ha contribuito in modo determinante a questa trasformazione. Nel 2023, Zondervan e i suoi colleghi hanno pubblicato i risultati del più ampio studio mai condotto sull'endometriosi. La ricerca ha confrontato i dati genetici di 60mila donne affette dal disturbo con quelli di 700mila donne sane. Tra i marcatori genetici comuni, ne sono stati individuati alcuni collegati ad altre patologie dolorose e infiammatorie, suggerendo nuove possibili soluzioni terapeutiche.

Also read Sindrome Ovaio Policistico: Ecografia Non Basta Per Diagnosi

Impatto Sistemico e Nuovi Farmaci

La studiosa spagnola Dora Koller dell'istituto di ricerca Sant Pau ha guidato un team che ha analizzato i dati di 1,4 milioni di donne, includendo oltre 105mila casi di endometriosi. I risultati del suo studio genetico, pubblicati ad aprile, collegano geni specifici alle risposte del sistema immunitario e ai processi ormonali. Koller ha evidenziato una connessione con l'affaticamento cronico, un sintomo spesso sottovalutato, dimostrando che la malattia colpisce l'intero organismo e non solo la zona pelvica.

Advertisement

Nuovi Metodi Diagnostici Non Invasivi

La diagnosi dell'endometriosi richiede attualmente quasi nove anni e procedure invasive come la laparoscopia e la biopsia, che non sempre riflettono la gravità reale dei sintomi. Katherine Burns dell'Università di Cincinnati sta sviluppando test diagnostici non chirurgici analizzando i globuli bianchi nel liquido mestruale. Burns ha scoperto che le cellule delle pazienti presentano nuclei più piccoli e con più lobi rispetto alle cellule sane. Inoltre, biomarcatori molecolari come proteine e micro-Rna potrebbero permettere diagnosi più accurate, considerando che nel 61,5 per cento dei casi le ecografie vaginali non individuano la malattia.

Supporto Internazionale e Prospettive Future

Australia, Danimarca, Francia e Spagna hanno lanciato piani per migliorare l'assistenza clinica e aumentare i finanziamenti alla ricerca. Zondervan e la sua squadra hanno anche creato una mappa dettagliata dei tipi di cellule nel rivestimento uterino, descrivendo come le cellule comunicano durante il ciclo mestruale. Questi studi forniranno indicazioni precise per applicare all'endometriosi trattamenti già utilizzati per altre malattie dolorose, accelerando l'accesso a cure più efficaci per milioni di pazienti.