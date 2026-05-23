Enhance Games criticized as a doping Olympics, event runs counter to traditional anti-doping rules.

The Enhanced Games, a competition that encourages the use of banned substances and performance-enhancing drugs (like testosterone and EPO), is being condemned by some as a 'doping Olympics' and goes against the traditional anti-doping rules set by World Anti-Doping Agency (Wada).

Il nuovo evento sportivo chiamato i 'Gamei potenziati' stanno per scendere in campo domenica 24 luglio nella sua prima edizione. Rappresenta una sfida all'olimpiade o il dopaggio ai massimi livelli.

Gli atleti devono utilizzare sostanze dopanti e farmaci potenziatori sotto il controllo medico. I premi sono stati multiplicati, con ogni prova valendo 500mila dollari e poi bonus fino a un milione di dollari, mentre l'intero montepremi è di 25 milioni. L'obiettivo è stato dichiarato chiaro: consentire agli atleti d'élite di fondersi completamente con i limiti umani.

I record sono stati ipotesi per essere abbattuti, come quelli del nuotatore greco Kristian Gkolomeev, che ha battuto il record latino degli 50 stile libero. Ma non sono considerati validi dal circuito olimpico. Uno degli alti sarà il nuotatore Benjamin Proud, con altri ex-olimpionici come Max McCusker e Hunter Armstrong. La Wada ha dichiarato I giochi irresponsabili.

Ci sono preoccupazioni per le persone più giovani e per i potenziali effetti indesiderati sulla salute. Alcuni di quegli interessati nel progetto provengono dalle aziende dell'area trumpiana





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