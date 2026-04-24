Eni: Confermate le Prospettive 2026, Crescita di Produzione e Dividendo in Aumento

Eni ha confermato le sue previsioni per il 2026, prevedendo una crescita della produzione di petrolio e gas tra il 3-4%, investimenti stabili e un dividendo per azione di 1,1 euro, con la possibilità di ulteriori distribuzioni agli azionisti in base all'andamento dei prezzi dell'energia.

Eni ha confermato le sue prospettive di crescita per il 2026, delineando un quadro operativo solido e una robusta generazione di flussi di cassa, con una chiara intenzione di condividere i benefici con gli azionisti.

L'outlook presentato rivela una crescita prevista della produzione di petrolio e gas compresa tra il 3 e il 4%, mantenendo al contempo stabili gli investimenti (capex) a 7 miliardi di euro lordi e 5 miliardi di euro netti. L'azienda si aspetta di mantenere il proprio indebitamento (gearing) nella parte inferiore del range previsto, tra il 10 e il 15%.

Un elemento chiave dell'outlook è la conferma di un dividendo per azione di 1,1 euro per il 2026, che rappresenta un aumento del 5% rispetto al 2025. Questa decisione sottolinea l'impegno di Eni verso una politica di remunerazione degli azionisti sostenibile e in crescita. La revisione dello scenario macroeconomico e le previsioni aggiornate del flusso di cassa operativo (CFFO) hanno permesso a Eni di prevedere una maggiore capacità di distribuire valore agli azionisti.

In particolare, il 60% dell'eventuale aumento del CFFO rispetto al budget iniziale (che prevedeva 11,5 miliardi di euro) sarà destinato a ulteriori riacquisti di azioni proprie, fino a un prezzo del petrolio Brent di 90 dollari al barile. Questo si traduce in un aumento del piano di riacquisto di azioni proprie di circa il 90%, portandolo a 2,8 miliardi di euro rispetto ai 1,5 miliardi di euro inizialmente previsti.

La strategia di Eni è chiaramente orientata a massimizzare il ritorno per gli azionisti in un contesto di prezzi energetici favorevoli. In caso di scenari ancora più positivi, con prezzi del petrolio superiori a 90 dollari al barile o aumenti superiori al 50% dei prezzi del gas o dei margini di raffinazione, l'azienda si impegna a distribuire il 100% dell'aumento del CFFO come dividendo straordinario nell'ultimo trimestre dell'anno.

Questa flessibilità dimostra la capacità di Eni di adattarsi alle condizioni di mercato e di rispondere prontamente alle opportunità che si presentano. Oltre alle prospettive finanziarie, Eni ha fornito aggiornamenti sulle performance delle sue diverse divisioni. Si prevede un utile operativo rettificato (Ebit) proforma per la divisione Gas e Power (GGP) di circa 1,3 miliardi di euro, con un aumento del 30% rispetto alle previsioni iniziali.

Per Enilive e Plenitude, si prevede un utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento (Ebitda) proforma rettificato rispettivamente di 1,1 miliardi di euro e 1,3 miliardi di euro. L'azienda continua a investire nella crescita delle energie rinnovabili, con una capacità installata prevista di 6,5 GW a fine esercizio (Plenitude al 100%). La capacità di bioraffinazione raggiungerà i 2,1 milioni di tonnellate all'anno (MTPA), con ulteriori 2 MTPA in costruzione (quota Enilive).

Questi investimenti strategici sottolineano l'impegno di Eni verso la transizione energetica e la diversificazione del suo portafoglio. L'outlook complessivo di Eni per il 2026 è quindi positivo, con una solida base operativa, una forte generazione di flussi di cassa e un chiaro impegno verso la remunerazione degli azionisti e la sostenibilità





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Eni Outlook 2026 Dividendo Produzione Capex

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