Eni espande la produzione di gas in Sicilia con l'attivazione del pozzo Gemini 1

Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato Eni a trasformare il pozzo Gemini 1 in produttivo, integrandolo nel sistema Argo-Cassiopea per aumentare l'estrazione di gas nel Canale di Sicilia.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente formalizzato l'autorizzazione per la messa in produzione di un nuovo asset strategico nel settore dell'estrazione di idrocarburi in territorio italiano.

Si tratta del pozzo offshore denominato Gemini 1, situato nel Canale di Sicilia, che verrà integrato nel sistema Argo-Cassiopea, un complesso di giacimenti che Eni ha iniziato a sviluppare nell'agosto del 2024. Il nuovo pozzo, ricadente nella concessione G.C1. AG e posizionato al largo della costa di Gela, rappresenta un passo ulteriore nella strategia di valorizzazione delle risorse energetiche nazionali.

Secondo le analisi e le stime di progetto, Gemini 1 è in grado di contribuire con un volume di gas stimato in circa 1,2 miliardi di metri cubi distribuiti su un arco temporale di otto anni, il che si traduce in una produzione media annua di circa 150 milioni di metri cubi. Sebbene tali cifre possano apparire significative, è necessario contestualizzarle all'interno del quadro energetico complessivo del Paese per comprenderne l'impatto reale.

Considerando che la produzione nazionale di gas naturale nel 2025 è stata leggermente superiore ai 3,2 miliardi di metri cubi, il contributo di Gemini 1 inciderebbe per circa il 5% della produzione interna annua, pur rappresentando meno dello 0,3% del fabbisogno complessivo di gas per l'intera nazione. L'operazione di trasformazione di Gemini 1 da pozzo esplorativo a pozzo produttivo, richiesta da Eni nel luglio 2025, permette di collegare l'estrazione alle infrastrutture già esistenti, ottimizzando i costi e i tempi di implementazione.

Questo intervento si inserisce nel contesto di Argo-Cassiopea, che è attualmente il principale progetto di Eni per lo sviluppo del gas offshore in Italia. Il sistema copre un'area strategica tra Gela, Licata e Porto Empedocle ed è gestito da Eni Mediterranea Idrocarburi in qualità di operatore con una quota del 60%, mentre la restante parte del 40% è detenuta da Energean Italy.

Le riserve totali del sistema sono stimate in circa 10 miliardi di metri cubi, con una previsione di picco della produzione annua che potrebbe raggiungere 1,5 miliardi di metri cubi. Per avere un parametro di confronto, nel 2025 la produzione nazionale complessiva è stata di 3,427 miliardi di metri cubi, di cui Argo-Cassiopea ha versato 654,881 milioni, incidendo così per circa il 19% della produzione interna, ma pesando solo per l'1% circa sulla domanda nazionale, stimata tra i 63 e i 64 miliardi di metri cubi.

L'aggiunta del gas proveniente da Gemini 1 rafforzerà ulteriormente questa quota di autosufficienza. Nonostante il via libera ministeriale, il processo non è stato esente da tensioni tra i partner. Il Mase ha infatti concesso l'autorizzazione nonostante il dissenso formale espresso da Energean Italy, co-titolare della concessione.

La società partner non ha aderito alla richiesta di variazione dei lavori, motivando la propria posizione con la presenza di criticità di natura tecnica nel progetto proposto da Eni e segnalando divergenze di carattere commerciale riguardanti le scelte strategiche dell'operatore. Nonostante queste divergenze, il Ministero ha ritenuto possibile procedere, definendo tuttavia una serie di prescrizioni rigorose che Eni dovrà rispettare.

Le attività autorizzate comprendono il completamento tecnico del pozzo, l'installazione della testa pozzo, la posa di linee flessibili di collegamento e dell'ombelicale di controllo, oltre a tutte le fasi di pre-commissioning e commissioning finale. Tra gli obblighi imposti, Eni dovrà aggiornare i modelli di giacimento e il modello integrato almeno ogni due anni, basandosi sui dati di produzione reali, e dovrà fornire report dettagliati sulle criticità tecniche previste per il 2033, anno legato alla fase di fine vita del campo e al cosiddetto turndown degli impianti, garantendo così una gestione sicura e sostenibile dell'intera infrastruttura fino alla sua chiusura





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