Claudio Descalzi avverte che il bando UE sul gas russo ridurrà drasticamente l'offerta e alzerà i prezzi, aggravando scorte basse.

La strategia dell' Unione Europea di interrompere completamente le importazioni di gas dalla Russia entro la fine del 2027 rischia di generare squilibri significativi sul mercato energetico continentale, con conseguenti rialzi dei prezzi e pressioni sulle riserve esistenti. Questa valutazione preoccupante proviene da Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, che ha sottolineato come la riduzione dell'offerta non sarà facilmente compensabile nel breve periodo.

Impatto sull'Offerta Energetica Continentale

Secondo le stime di Eni, il divieto comporterà la scomparsa di circa 20 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) che l'Europa continuava ad acquistare dalla Russia. Questo vuoto di offerta è strutturale e non potrà essere colmato tempestivamente da altre fonti. Descalzi ha infatti dichiarato che sarà difficile per altre aree geografiche aumentare significativamente i propri contributi, a meno che il Qatar non riesca a riaprire completamente i propri flussi, condizione che al momento appare incerta.

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La conseguenza diretta di questa contrazione dell'offerta è un inevitabile aumento delle quotazioni del gas sui mercati internazionali. La riduzione drastica delle forniture mette a rischio la stabilità dei prezzi, rendendo l'energia un bene sempre più costoso per le imprese e i consumatori finali in tutto il continente europeo. La mancanza di alternative immediate lascia il mercato esposto a forti volatilità.

Cronologia dello Stop e Meccanismo di Attuazione

Il divieto europeo sull'importazione di gas russo non entrerà in vigore in blocco nel gennaio 2027, come talvolta erroneamente interpretato, ma procederà attraverso fasi specifiche e differenziate. La prima scadenza cruciale è fissata per il primo gennaio 2027, data in cui diventeranno efficaci le restrizioni sui contratti a lungo termine per il gas naturale liquefatto. Questa fase mira a disallineare gradualmente le dipendenze contrattuali storiche.

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La seconda fase, invece, prevede l'interruzione completa del gas proveniente da gasdotti entro il 30 settembre 2027. Questo cronoprogramma è parte integrante della strategia europea per garantire l'indipendenza energetica da Mosca, eliminando il rischio di essere "ricattabile" politicamente o economicamente dalle forniture russe. L'obiettivo è strutturale e mira a una completa decoupling energetico entro la fine del prossimo anno.

Stoccaggi Bassi e Rischi Climatici Invernali

Oltre alla riduzione dell'offerta, il nodo critico riguarda lo stato attuale degli stoccaggi europei. Descalzi ha specificato che, sebbene la situazione italiana possa essere gestita meglio, per tutta l'Europa le riserve di gas sono già partite basse e rimangono attualmente a livelli molto bassi. Questa condizione preesistente amplifica notevolmente la vulnerabilità del sistema fronte al nuovo vuoto di 20 miliardi di metri cubi.

La capacità di assorbire questo shock dipenderà in larga misura dalle condizioni meteorologiche dell'inverno. Se l'inverno dovesse rivelarsi rigido e caratterizzato da basse temperature, la richiesta di riscaldamento esploderà, mettendo sotto stress le riserve già depresse. La scomparsa annuale di 20 miliardi di metri cubi, senza possibilità di recupero immediato, può creare problemi seri di approvvigionamento durante i picchi di domanda.

Proroga Cap Carburanti e Analisi Eni

Parallelamente alle preoccupazioni legate al gas, Eni ha confermato l'intenzione di prorogare il sistema di cap sui prezzi dei carburanti fino alla fine dell'anno. Claudio Descalzi ha annunciato che la compagnia sta attualmente rianalizzando il sistema di intervento per valutarne la sostenibilità e l'efficacia nel mercato attuale. Questo passaggio è cruciale per stabilizzare i costi ai pompe per i guidatori e sostenere i consumi durante un periodo di alta tensione energetica.

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L'amministratore delegato ha suggerito che potrebbero esserci novità concrete in merito a questa proroga entro le prossime ore, anche se non ha fornito dettagli specifici in questa sede. La decisione finale dipenderà dall'esito della rianalisi interna, che valuterà gli impatti economici e le dinamiche di mercato per proteggere i consumatori dalla volatilità dei prezzi dei combustibili liquidi. Eni rimane quindi in attesa di definizioni operative per mantenere questa tutela fino al termine dell'anno solare.