L'articolo analizza l'evoluzione economica italiana, criticando la privatizzazione di Eni e auspicando un suo ritorno a un ruolo strategico per garantire l'indipendenza energetica nazionale, in controtendenza con le politiche neoliberiste.

Il sistema economico italiano, un tempo caratterizzato da un equilibrio tra iniziativa privata tutelata dall'articolo 41 della Costituzione e un intervento statale nella produzione di beni e servizi attraverso aziende pubbliche e la fissazione dei prezzi di beni essenziali, ha subito una trasformazione radicale sul finire degli anni Novanta.

Il sistema misto ha ceduto il passo a un'economia di mercato sempre più dominante, con la privatizzazione delle grandi aziende di Stato e la liberalizzazione dei prezzi. Le politiche keynesiane, un tempo centrali, hanno perso fascino, mentre le teorie neoliberiste promettevano benefici diffusi dal libero mercato. Questa virata ha privato lo Stato di strumenti fondamentali di politica economica, e la storia di Eni ne è un esempio emblematico. Trasformata da Ente di diritto pubblico in Spa nel 1995 dal governo Dini, la sua privatizzazione ha ridotto la partecipazione statale all'attuale 30,5%. Eni, nata dalla visione strategica di Enrico Mattei per garantire l'autonomia e l'indipendenza energetica dell'Italia nel secondo dopoguerra, rappresenta un simbolo di riscatto, coraggio e genio italiano, oltre a una sfida al dominio delle Sette Sorelle. Queste esigenze e istanze sono ancor più attuali nel complesso contesto geopolitico internazionale. Di fronte a preoccupazioni economiche e sociali, la reazione politica è apparsa disorganizzata e improvvisata, con dichiarazioni generiche su maggiori controlli anti-speculazione e proposte di tassare beni non meglio identificati. Un'esperta ha sottolineato la complicazione di un eventuale stop al GNL russo se il blocco di Hormuz persistesse, evidenziando la necessità di ridurre la domanda, una misura che i governi adottano solo in situazioni estreme. Questo scenario ricorda l'estate del 2012, durante il governo Monti, in un altro momento di difficoltà per il Paese. Nonostante un piccolo, poco pubblicizzato aiuto ai bilanci delle famiglie, condizionato dalle logiche di mercato e da una partecipazione statale ridotta, si può immaginare il potenziale di un Eni interamente pubblico in situazioni come quelle attuali. Un Eni così concepito, fedele alla visione di Mattei di affrancare l'Italia dalla dipendenza energetica estera, costituirebbe uno strumento potente a disposizione della politica economica nazionale. Sarebbe dannoso ignorare questo potenziale e proseguire nella scellerata direzione delle privatizzazioni, come dimostra l'ulteriore quota del 2,8% venduta dal MEF nel maggio 2024, sottraendo un patrimonio fondamentale all'Italia. Mantenere Eni nel solco tracciato da Mattei, distribuendo i benefici di un accesso facile e affidabile alle fonti energetiche all'intera collettività, rappresenterebbe un segno di politica lungimirante e attenta al bene comune. È fondamentale riscoprire il significato dell'articolo 43 della Costituzione, che, a fini di utilità generale, consente allo Stato di riservare a sé imprese attinenti a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia di preminente interesse generale. Questo suggerimento si rivolge a coloro che desiderano fare politica nell'interesse e per il bene della collettività, promuovendo valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e legalità, e attuando costantemente la natura programmatica della Costituzione. Nel frattempo, su fronti diversi, si assiste a movimenti significativi. Molti voli operati dalla US Air Force hanno caratterizzato l'anno, con un'attività senza precedenti rispetto all'anno precedente. La base inglese è da settimane al centro dell'attenzione mediatica e politica. A Siena, un colpo di scena all'assemblea di Monte dei Paschi di Siena ha ridefinito gli equilibri ai vertici dell'istituto, con un ribaltone inatteso che ha segnato simbolicamente un momento decisivo, culminato con un coro spontaneo al termine di una giornata iniziata con previsioni ben diverse. Fino alla mattinata, le aspettative erano per un successo della lista del consiglio di amministrazione, ma intorno all'ora di pranzo, nei corridoi, ha preso corpo l'ipotesi di un sostegno determinante da parte di Delfin a Luigi Lovaglio





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