Enisa 2026: minacce cyber elevate in Europa e difese sotto pressione

Il rapporto 2026 dell'Enisa segnala minacce cyber elevate in Ue: con l'intelligenza artificiale gli aggressori guadagnano terreno sulle difese.

L'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza ( Enisa) ha presentato al Parlamento europeo, a Bruxelles, il proprio rapporto 2026, che descrive un livello di minacce informatiche ancora elevato nell'Unione. Secondo il documento, gli attacchi possono colpire servizi essenziali ma anche dispositivi di uso quotidiano, dai sistemi di refrigerazione dei supermercati ai router, fino agli elettrodomestici domestici.

Il quadro tracciato dall'Enisa evidenzia lacune operative persistenti, nonostante i progressi compiuti dai Ventisette. Il direttore dell'Agenzia, Juhan Lepassaar, sostiene che l'Europa disponga degli strumenti per reagire anche a un attacco su larga scala che coinvolga più Paesi, ma avverte che la sfida si fa sempre più difficile con l'avanzata dell'intelligenza artificiale.

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Il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle minacce cyber

L'intelligenza artificiale sta cambiando la portata e la sofisticazione degli attacchi informatici, e secondo Lepassaar gli aggressori stanno guadagnando terreno mentre le difese faticano a tenere il passo. Il direttore ha affermato che, nel breve periodo, il fronte della difesa sta combattendo una battaglia persa.

Già prima dell'arrivo dei modelli di AI più avanzati, il numero di vulnerabilità individuate nei prodotti era insostenibile, con oltre 40 mila falle registrate. Con l'intelligenza artificiale di frontiera, la situazione è peggiorata ulteriormente, secondo quanto riferito dal direttore dell'Enisa.

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Attori statali, criminali e hacktivisti: il quadro delle minacce

Enisa osserva che attori sponsorizzati da Stati ricorrono ad attacchi cyber in risposta a eventi politici. Tra i casi citati figurano gli attacchi DDoS, che rendono inaccessibili i siti web sommergendoli di richieste, e una chiara correlazione con eventi come la discussione in un Parlamento nazionale sul sostegno all'Ucraina o le visite ufficiali di alto livello nel Paese.

Dall'inizio della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, l'agenzia ha registrato un aumento degli attori motivati ideologicamente che operano in Europa. Lo scambio di strumenti e metodi tra gruppi diversi cresce, e attori allineati con Stati, criminali informatici che utilizzano ransomware e hacktivisti sembrano collaborare sempre più spesso. Enisa scambia informazioni con altre autorità europee, tra cui Europol e il Servizio europeo per l'azione esterna.

Attribuzione degli attacchi e risposta europea

La responsabilità di attribuire gli attacchi spetta agli Stati membri, non all'Enisa, che non interviene direttamente negli incidenti né conduce indagini autonome. Secondo l'agenzia, i Paesi decidono sulla base delle prove se attribuire un attacco a uno specifico gruppo o attore, e spetta a ciascuno Stato decidere quali informazioni rendere pubbliche.

In merito agli attacchi ai sistemi di refrigerazione, la Francia ha attribuito la responsabilità all'Iran, mentre in Italia il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indicato la possibile responsabilità di attivisti filorussi. L'Enisa non commenta la situazione dei singoli Stati membri e analizza il livello di sicurezza informatica a livello dell'Unione.

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Per affrontare un eventuale attacco simultaneo contro più Paesi, l'Unione ha testato la capacità di risposta con esercitazioni in diversi settori e a vari livelli, tra cui Cyber Europe 2026, la più grande esercitazione informatica organizzata in Europa. Ogni Stato membro sa chi contattare e quali meccanismi attivare in caso di crisi, e sono disponibili una riserva europea di cybersicurezza e capacità di emergenza a sostegno dei Paesi. Lepassaar ha risposto affermativamente alla domanda sulla capacità dell'Unione di reagire, pur riconoscendo margini di miglioramento.

Conseguenze per cittadini e imprese

Un attacco informatico contro un settore critico o contro un prodotto utilizzato al suo interno può avere conseguenze dirette sui cittadini, come già accaduto nei trasporti, negli ospedali e nella distribuzione alimentare. Per Lepassaar, la cybersicurezza non è soltanto una questione di conformità normativa per le aziende: se le imprese non proteggono adeguatamente i propri sistemi, a subirne le conseguenze saranno i clienti.