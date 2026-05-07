Enrico Albertosi e i ricordi del calcio romantico tra Beccalossi e i grandi derby

L'ex portiere leggendario Enrico Albertosi riflette sul talento di Evaristo Beccalossi, critica la rigidità del calcio moderno e ripercorre le svolte inaspettate della sua carriera tra Fiorentina, Inter e Cagliari.

Enrico Albertosi , l'eterno Ricky, guarda al passato con una lucidità che solo l'esperienza di ottantase anni può donare. Tra i tanti ricordi che affiorano, uno dei più vividi è legato a Evaristo Beccalossi , un giocatore che definisce come una vera gioia per gli occhi.

Albertosi ricorda con precisione quel fatidico ventotto ottobre del millenovecent settantanove, durante il celebre derby delle stelle. In quell'occasione, Beccalossi riuscì a superare l'esperto portiere per due volte, segnando due gol che contribuirono alla vittoria dell'Inter. Nonostante la sconfitta, Albertosi non nutre rancore, anzi, ammette con ammirazione che Beccalossi era un fuoriclasse assoluto, dotato di una fantasia e di un talento fuori dal comune.

Il modo di giocare di Evaristo, fatto di scatti a zig-zag e di una costante spinta verso la porta avversaria, rappresentava l'essenza stessa del divertimento calcistico, un approccio che oggi sembra essere quasi scomparso dai campi da gioco. Ricky sottolinea come Beccalossi non avesse paura di avanzare, rifiutando la banalità del passaggio all'indietro, una caratteristica che lo rendeva unico e capace di incantare il pubblico di ogni stadio.

Il racconto di Albertosi si sposta poi su una riflessione più amara riguardante l'evoluzione del calcio contemporaneo. Secondo l'ex portiere, il gioco moderno è diventato troppo schematico, dominato da un'ansia da prestazione che soffoca la creatività. Ricky osserva con disappunto come i calciatori di oggi abbiano troppa paura di rischiare, preferendo quasi sempre la sicurezza del retropassaggio piuttosto che l'iniziativa individuale.

Per fare un esempio concreto, cita il Milan, osservando come paradossalmente il portiere Maignan possa toccare più palloni di un attaccante di talento come Leao. Questa mancanza di coraggio, a suo avviso, rende il calcio meno spettacolare e meno umano, trasformando i giocatori in esecutori di tattiche rigide piuttosto che in artisti del pallone.

Beccalossi, con la sua allegria e la sua capacità di fare la differenza, sarebbe un elemento fondamentale in qualsiasi squadra odierna, proprio perché capace di regalare allo spettatore quel valore aggiunto che rende il prezzo del biglietto un investimento ripagato dalla pura bellezza del gioco. Infine, Albertosi ripercorre le tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi su quei momenti in cui il destino ha preso direzioni inaspettate.

Racconta di come, all'inizio della sua avventura, sia quasi approdato all'Inter dopo un provino estenuante mentre giocava nello Spezia, ma la chiamata della Fiorentina e il desiderio del padre, che volesse per lui un percorso di studi completando le magistrali, lo portarono a Firenze. Successivamente, nel millenovecent sessantanove, credette fermamente che il suo futuro sarebbe stato nuovamente nerazzurro, dopo una chiamata di Italo Allodi.

Tuttavia, la realtà fu diversa e sorprendente: il presidente Nello Baglini lo aveva già ceduto al Cagliari. Sebbene inizialmente l'idea di trasferirsi in Sardegna non lo entusiasmasse, quella scelta si rivelò la fortuna della sua vita, portandolo a vincere uno scudetto storico e a consolidare la sua fama di uno dei portieri più forti di sempre.

Concludendo, Albertosi esprime il desiderio che avrebbe voluto condividere il campo con Beccalossi all'Inter, vedendo in quella possibile unione la massima espressione della bellezza del calcio, un tempo fatto di avversari accaniti in campo ma amici sinceri e complici fuori dal rettangolo verde, capaci di condividere un caffè o una sigaretta senza risentimenti





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