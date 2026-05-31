Enrico Brignano: la mia vita, la mia carriera e la mia famiglia

Enrico Brignano, noto comico e attore italiano, ha recentemente fatto un'intervista nel salotto di Mara Venier, nel corso della quale ha ripercorso la sua vita, dalle sue origini fino ai suoi ultimi successi. Ha dichiarato di non essere stato un grande ammiratore dei suoi ultimi successi, ma di aver capito di voler fare il comico facendo le imitazioni sui treni.

Enrico Brignano , noto comico e attore italiano, ha recentemente fatto un'intervista nel salotto di Mara Venier , nel corso della quale ha ripercorso la sua vita, dalle sue origini fino ai suoi ultimi successi.

Ha dichiarato di non essere stato un grande ammiratore dei suoi ultimi successi, ma di aver capito di voler fare il comico facendo le imitazioni sui treni. Ha anche raccontato di aver incontrato la sua compagna di vita, Flora, durante un provino, e di aver deciso di mettere su famiglia insieme a lei. Il teatro, ha detto, non solo gli ha fatto conoscere l'amore, ma gli ha anche dato la possibilità di cambiare rotta.

Ha ricordato i suoi due mentori, Gigi Proietti e Maurizio Costanzo, e ha dedicato un pensiero ai suoi genitori, dicendo di essere dispiaciuto che suo padre non abbia conosciuto i suoi due figli. Ha anche augurato per il futuro, esprimendo il desiderio di costruire qualcosa che poi si rivelerà utile, ma anche di poter andarsene come è venuto senza soffrire.

Inoltre, ha parlato della sua infanzia e della sua passione per le imitazioni, ricordando di aver provato a imitare il suo professore di tecnologia applicata e di aver avuto il suo primo pubblico nel vagone del treno delle 13,50. Ha anche parlato della sua carriera e dei suoi ultimi successi, ma ha anche espresso il suo disincanto per la televisione e la sua mancanza di originalità.

Ha anche fatto riferimento ai suoi due figli e alla sua compagna di vita, Flora, e ha augurato per il futuro, esprimendo il desiderio di poter costruire qualcosa che poi si rivelerà utile. Ha anche espresso il suo dispiacere per la morte della sua compagna di vita, Beatrice, che è morta a soli 2 anni, e ha parlato della sua famiglia e dei suoi cari.

Ha anche fatto riferimento alla sua infanzia e alla sua passione per le imitazioni, e ha ricordato di aver provato a imitare il suo professore di tecnologia applicata e di aver avuto il suo primo pubblico nel vagone del treno delle 13,50. Inoltre, ha parlato della sua carriera e dei suoi ultimi successi, ma ha anche espresso il suo disincanto per la televisione e la sua mancanza di originalità.

Ha anche fatto riferimento ai suoi due figli e alla sua compagna di vita, Flora, e ha augurato per il futuro, esprimendo il desiderio di poter costruire qualcosa che poi si rivelerà utile. Ha anche espresso il suo dispiacere per la morte della sua compagna di vita, Beatrice, che è morta a soli 2 anni, e ha parlato della sua famiglia e dei suoi cari.

Infine, ha augurato per il futuro, esprimendo il desiderio di poter andarsene come è venuto senza soffrire





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