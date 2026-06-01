Enrico Brignano si commuove a Domenica In: racconta l'incontro con Flora Canto e la famiglia

Brignano parla della sua vita familiare, dei momenti di emozione e del rapporto con le figlie. rievoca il provino con Belen Rodriguez e l'incontro con la moglie Flora Canto, avvenuto nel 2011 durante un provino.

Il 31 maggio, nel corso della trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier , il comico e attore Enrico Brignano , ospite dell'episodio, ha avuto un momento di profonda commozione.

Verso i sessant'anni, Brignano ha raccontato di emozionarsi facilmente, persino di fronte a una bolletta della luce più bassa del previsto o al ricordo della sua famiglia. L'attore ha ricordato i tempi in cui, attorno ai cinquant'anni, temeva di rimanere solo senza figli, prima di incontrare la donna giusta, Flora Canto, con cui ha costruito una famiglia.

Ha sottolineato quanto gli manchino la moglie e le figlie quando è lontano e come, terminate le registrazioni, torni subito al mare da loro. Brignano ha poi ripercorso l'incontro con Belen Rodriguez, avvenuto durante un provino per un film in cui lei si presentò senza il CD delle canzoni, rubatole insieme alla macchina. Nonostante l'imprevisto, Belen si esibì con una canzone romanesca al pianoforte, conquistando il ruolo.

Riguardo a Flora Canto, invece, Brignano ha ricordato lo scatto immediato del feeling: si diedero appuntamento per il provino ma arrivarono entrambi con venti minuti di anticipo. Lui le offrì un cappuccino e un cornetto. Era il 2011, un periodo difficile per lui, e il suo sorriso, la sua gioia, gli ridettero la voglia di vivere. La conduttrice Mara Venier ha confidato di aver rivissuto il dolore per i tradimenti di Belen, poiché anche lei aveva vissuto un'esperienza simile





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