Enrico Mentana abbandona La7: futuro, successione e indiscrezioni

Enrico Mentana lascia La7 il 23 dicembre. Indiscrezioni sul futuro, rifiuto di RAI e nomi per la direzione del TG. Analisi completa delle novità.

Enrico Mentana ha annunciato la sua definitiva uscita dal Telegiornale di La7 con scadenza il 23 dicembre, dopo sedici anni di conduzione alla guida del notiziario della rete di Urbano Cairo. Durante la cerimonia del Premio giornalistico Franco Marchiaro ad Alessandria, il giornalista ha confermato la data finale del suo impegno televisivo, chiudendo un capitolo fondamentale della storia dell'informazione italiana in ambito privato.

Enrico Mentana nega un ritorno alla Rai

Enrico Mentana ha escluso categoricamente la possibilità di un ritorno in Rai, scartando l'ipotesi di una nomina alla direzione del TG1. Durante la sua partecipazione al programma Splendida Cornice di Rai3, condotto da Geppi Cucciari, ha dichiarato che la vita va avanti e non all'indietro, sottolineando come abbia lasciato la pubblica televisione nel 1991 per approdare a Mediaset.

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Il conduttore ha ribadito la sua decisione di non tornare indietro professionalmente, ricordando la sua lunga permanenza in Mediaset terminata nel 2010. Ha aggiunto che è disposto a cambiare rotta nella vita, pur di non arrestare la propria carriera, evitando qualsiasi riferimento a dinamiche politiche o all'attuale governo. Questa presa di posizione netta ha chiarito definitivamente la sua intenzione di non rientrare nel mondo della televisione generalista pubblica.

Indiscrezioni su Sky e distanza dai social

Secondo quanto riportato da Affaritaliani.it, l'eventuale approdo di Enrico Mentana a Sky è considerata l'ipotesi lavorativa più realistica tra quelle circolate. Tuttavia, il giornalista ha smentito qualsiasi accordo ufficiale o conferma concreta su tale passaggio, definendo le ricostruzioni dei social media come fantasiose e prive di fondamento.

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Mentana ha definito i commentatori online che hanno ipotizzato il suo futuro come fenomeni senza una vita reale, accusandoli di faziosità e di inventare narrative personali. Ha inoltre ricordato il suo addio definitivo al TG5 il 11 novembre 2009, quando lasciò Mediaset in polemica con la decisione aziendale di non modificare il palinsesto di Canale 5 in occasione della morte di Eluana Englaro.

Voci sulla successione a Urbano Cairo

Si aprono ora le speculazioni sulla direzione del TG La7 dopo la partenza di Mentana, con Urbano Cairo che dovrebbe valutare i propri candidati. Il sogno del proprietario potrebbe essere Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, ma i suoi numerosi impegni potrebbero impedirgli l'incarico quotidiano di direttore del telegiornale.

Nonostante l'impossibilità di una direzione quotidiana, Cazzullo potrebbe ricoprire il ruolo di direttore editoriale e condurre le storiche Maratone di La7. Altri nomi in lizza includono Massimo Giannini, mentre rimane in campo l'ipotesi di una promozione interna con Luca Telese o la nomina di una figura ecumenica come Antonio Di Bella per guidare il notiziario.

Impatto sul mercato e prospettive future

L'addio di Enrico Mentana segna una svolta significativa per La7 e per il panorama mediatico italiano, lasciando un vuoto importante nella conduzione dei notiziari. La rete di Cairo dovrà ora gestire il cambiamento con una nuova figura a guida del telegiornale, mantenendo alta la qualità dell'informazione offerta ai telespettatori.

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Le indiscrezioni sul futuro del giornalista continuano ad alimentare la curiosità del pubblico, ma al momento non vi sono conferme ufficiali su eventuali nuovi progetti televisivi. Il silenzio di Mentana su eventuali accordi pending lascia spazio solo alle ipotesi di mercato e alle speculazioni giornalistiche, in attesa di sviluppi concreti nelle prossime settimane.