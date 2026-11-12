Enrico Mentana celebra Toni Capuozzo: un legame nato al Tg5

Enrico Mentana rende omaggio a Toni Capuozzo, scomparso a 77 anni. Il ricordo del loro sodalizio al Tg5 e dell'impegno da inviato di guerra.

Enrico Mentana, direttore di Tg La7, ha espresso un commosso addio alla memoria di Toni Capuozzo, scomparso all'età di 77 anni. Il giornalista e inviato di guerra friulano ha dedicato la sua vita a raccontare i conflitti internazionali in prima linea, lasciando un segno indelebile nel giornalismo italiano.

Il messaggio di affetto pubblicato sui social network sottolinea un legame profondo, nato nei primi anni Novanta. Durante quel periodo cruciale, Mentana guidava il neonato telegiornale Tg5, mentre Capuozzo ne era una delle colonne portanti. La loro amicizia è andata ben oltre il semplice rapporto professionale, consolidandosi attraverso le sfide delle redazioni televisive.

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Il sodalizio storico al Tg5 di Mediaset

La collaborazione tra Enrico Mentana e Toni Capuozzo si è sviluppata e consolidata a partire dai primi anni Novanta. In quella stagione televisiva fondamentale per l'informazione, Mentana ricopriva il ruolo di direttore del telegiornale dell'ammiraglia Mediaset. Sotto la sua guida, il giornalista friulano ha dimostrato un talento straordinario nel raccontare le atrocità dei conflitti.

Toni Capuozzo si è distinto come uno degli inviati di guerra principali della testata, dedicandosi a reportage diretti da zone di guerra. Il suo impegno lo ha portato a ricoprire, in seguito, la carica di vicedirettore dello stesso telegiornale. La sua presenza era sinonimo di coraggio e professionalità, caratteristiche che lo hanno reso un punto di riferimento per intere generazioni di giornalisti.

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Sarajevo e il piccolo Kemal nel ricordo

Il ricordo di un legame profondo e sincero è legato a momenti indimenticabili della cronaca, come gli eventi di Sarajevo. Tra gli episodi più emblematici vi è il racconto del piccolo Kemal e il sequestro, avvenimenti che racchiudono la drammaticità della guerra raccontata con umanità. Questi momenti storici hanno dimostrato la capacità di Capuozzo di dare voce a chi non ne aveva.

Capuozzo era noto per essere un inviato che consumava la suola delle scarpe, percorrendo chilometri per portare le notizie dalla fonte. Il suo stile giornalistico, basato sulla vicinanza alle vittime e sui fatti, ha reso i suoi servizi unici e profondamente commoventi per il pubblico. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nel mondo dell'informazione italiana.

Il dolore e la memoria di un grande giornalista

Enrico Mentana è stato tra i primi a esprimere il proprio dolore per la perdita del compagno di viaggio e amico. Il suo tributo pubblico sottolinea l'importanza di Toni Capuozzo non solo come collega, ma come figura centrale nella storia del giornalismo televisivo italiano. La sua figura è ricordata con grande rispetto e affetto da chi ha avuto la fortuna di lavorargli accanto.

La figura di Toni Capuozzo rimarrà indissolubilmente legata alla sua carriera di inviato di guerra e vicedirettore. La sua vita professionale e personale ha rappresentato un esempio di dedizione ai valori dell'informazione libera. Il suo lascito continuerà a ispirare i giornalisti che intendono raccontare la realtà con integrità e passione, ricordando le sue parole "amico per sempre" rivolte a Mentana.