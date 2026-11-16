Il direttore del TG La7, Enrico Mentana, svela di aver ricevuto proposte dai vertici di quattro gruppi televisivi principali. Ecco i dettagli sulla sua scelta futura e sugli esclusi.

Enrico Mentana ha chiarito pubblicamente la situazione riguardante il suo futuro professionale nel panorama della televisione italiana. Il direttore del TG La7 ha confermato di aver ricevuto offerte concrete da parte dei vertici di quattro dei sei principali gruppi televisivi del Paese. Tuttavia, ha specificato che tali proposte non includono la rete Discovery, né hanno comportato un rilancio immediato da parte della sua attuale casa editrice, La7.

Scelte future esclusi Tg1 e Tg5

La scelta finale non è ancora stata presa, nonostante le numerose speculazioni circolate negli ultimi giorni. Mentana ha esplicitamente escluso un eventuale ritorno nei telegiornali di Stato o di Mediaset, ovvero il Tg1 e il Tg5, dove ha ricoperto ruoli dirigenziali per un lungo periodo. Ha sottolineato come ogni giorno compaiano dichiarazioni diverse da parte di varie fonti che indicano destinazioni contrastanti, rendendo necessario Attendere una comunicazione ufficiale.

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L'annuncio arriva mentre si avvicinano le date ufficiali del suo addio al TG La7, previsto per la fine dell'anno in corso. Il giornalista ha voluto distinguere nettamente le offerte ricevute, che definisce lusinghiere, da una decisione strategica che desidera maturare con calma. Ha ribadito che non esistono ancora accordi firmati o impegni irrevocabili verso qualsiasi emittente concorrente.

Contatti con i vertici dei gruppi

I contatti con gli attuali vertici delle principali emittenti televisive nazionali si sono sviluppati nel corso di questi mesi. Mentana ha ammesso che le proposte arrivate sono state numerose e significative, testimoniando la forte richiesta di servizi nel mercato. Ha precisato di non aver ricevuto alcuna proposta specifica dalla dirigenza di Discovery, lasciando quindi solo tre dei sei grandi gruppi come potenziali borsisti esclusi dalla sua attuale analisi.

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Nonostante la mole di richieste, l'orientamento attuale di Mentana è quello di priorizzare il completamento del suo incarico attuale. Ha sottolineato l'importanza di portare a termine il lavoro di direzione del notiziario, un ruolo che svolge da sedici anni. Questa fedeltà professionale sembra essere il criterio principale che sta guidando le sue valutazioni in questa fase di transizione.

La scelta dopo sedici anni di direzione

La decisione definitiva verrà comunicata solo dopo che Mentana avrà concluso il suo mandato corrente. Ha assicurato che non ci saranno sorprese improvvise nel breve termine, invitando il pubblico e la stampa a non dare credito alle voci di corridoio. L'obiettivo dichiarato è garantire una transizione ordinata e professionale, senza lasciare il lavoro a metà.

Il futuro di Mentana rimane quindi un capitolo aperto che sarà chiuso solo quando l'attuale ciclo lavorativo alla guida del TG La7 si esaurirà. Fino a quel momento, la sua priorità assoluta resta la continuità del servizio informativo che dirige da oltre un decennio, resistendo alle tentazioni di un trasferimento immediato verso altri mercati o reti nazionali.