Enrico Mentana esclude definitivamente il ritorno a Mediaset

Enrico Mentana conferma l'addio definitivo a Mediaset, chiudendo ogni ipotesi di rientro. Il giornalista ha spiegato la sua scelta storico e il futuro a La7.

Enrico Mentana ha posto un termine definitivo alle speculazioni sul suo eventuale ritorno nel gruppo Mediaset, chiarendo la sua posizione con un messaggio diretto pubblicato sulle sue pagine social. Il noto giornalista ha annunciato che la sua uscita dal Tg5 è stata un congedo definitivo, sottolineando come la storia mediatica e personale proceda in una sola direzione, senza possibilità di inversioni di marcia. Questa decisione arriva nel contesto della recente comunicazione del suo addio alla direzione del Tg La7, evento che ha riaperto il dibattito sul suo futuro professionale nel panorama televisivo italiano.

Il messaggio di addio definitivo al Tg5

Enrico Mentana ha utilizzato Instagram e Facebook per inviare un messaggio chiaro ai suoi followers e al pubblico televisivo generale. La data simbolica scelta per l'annuncio è stata l'undici novembre, indicata come unico giorno a cifra unica del calendario, coincidente con l'anniversario della sua ultima presenza sugli schermi di Canale 5. Il giornalista ha scritto esplicitamente di aver salut per l'ultima volta gli spettatori del Tg5 in quella data specifica, definendo l'addio come definitivo e irreversibile.

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La dichiarazione sottolinea la volontà di Mentana di guardare solo al futuro, affermando che la storia va avanti. Questo chiarimento pubblico ha lo scopo di dissipare qualsiasi residuo dubbio sulla possibilità di un suo ritorno nel gruppo di Cologno Monzese, chiudendo definitivamente la questione dopo mesi di interrogativi e voci di corridoio che avevano circondato la sua uscita da La7.

Reazioni di Mediaset e contesto storico

Le dichiarazioni di Enrico Mentana contrastano con quanto espresso in precedenza da alcune figure di vertice del gruppo Mediaset. Durante un incontro con la stampa tenutosi a Cologno Monzese, un rappresentante dell'azienda aveva assicurato che le porte di Mediaset sarebbero rimaste sempre aperte e che Mentana sarebbe stato sempre il benvenuto. Questa posizione ufficiale dell'azienda ha creato un contrasto interessante con la decisione ferma del giornalista di non fare ritorno.

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La carriera di Enrico Mentana all'interno di Mediaset è iniziata nel 1991, quando ha lasciato la Rai per accettare la sfida di Silvio Berlusconi. Il suo obiettivo era fondare e dirigere il primo telegiornale in diretta delle reti Fininvest, il Tg5. La testata ha debuttato ufficialmente il 13 gennaio 1992 con l'edizione delle tredici, imponendo immediatamente un ritmo narrativo più rapido e un linguaggio diretto che è riuscito a insidiare lo storico primato d'ascolti detenuto dal Tg1 della concorrenza pubblica.

Mentana ha guidato la testata per dodici anni consecutivi, fino all'11 novembre 2004, quando è stato sollevato dall'incarico di direttore in favore di Carlo Rossella. Dopo essere rimasto in azienda con il ruolo di direttore editoriale e al timone del programma di approfondimento Matrix, il rapporto con il gruppo di Cologno Monzese si è definitivamente interrotto nel febbraio 2009. Le dimissioni sono arrivate in polemica con la scelta dell'azienda di non modificare il palinsesto di Canale 5 con uno speciale informativo in occasione della morte di Eluana Englaro, preferendo trasmettere la puntata prevista del Grande Fratello.

La transizione verso La7 e la data precisa

Il percorso di Enrico Mentana lo ha portato successivamente alla testata La7, dove ha assunto la direzione del telegiornale nel 2010. È stato proprio durante la cerimonia del premio Marchiaro ad Alessandria, lo scorso 24 ottobre, che ha annunciato la sua decisione di lasciare la direzione del Tg La7. In quell'occasione, ha comunicato che l'addio sarebbe avvenuto il 23 dicembre, anticipando di qualche giorno la scadenza naturale del contratto e la fine dell'anno.

La scelta della data precisa è stata motivata da ragioni personali, con Mentana che ha ironizzato sulla volontà di passare il Natale in famiglia. Questa uscita strutturata da La7 ha rappresentato l'ultimo tassello di una carriera televisiva pluriennale, consolidando la sua figura come uno dei pilastri del giornalismo italiano. La chiusura definitiva del capitolo Mediaset segna ora una fase nuova, caratterizzata dalla sua esperienza al Tg La7 e dal suo status di opinionista e conduttore indipendente.

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Impatto sul panorama mediatico italiano

La decisione di Enrico Mentana di escludere qualsiasi ritorno a Mediaset ha un impatto significativo sul dibattito pubblico riguardo alle dinamiche del settore televisivo in Italia. Il suo percorso, che attraversa la Rai, Mediaset e La7, riflette le evoluzioni delle strategie aziendali e dei rapporti tra giornalisti e proprietari dei media. La chiarezza dimostrata nel suo messaggio elimina l'incertezza sul suo profilo professionale, consolidando la sua indipendenza rispetto ai grandi gruppi editoriali del passato.

Il riferimento alla vicenda Eluana Englaro rimane un punto cruciale nella narrazione della sua separazione da Mediaset, evidenziando le tensioni etiche e editoriali che possono sorgere tra giornalismo e logiche di palinsesto. La sua esperienza al Tg5, sotto la guida di Silvio Berlusconi e con la gestione di figure come Carlo Rossella, ha contribuito a definire uno stile giornalistico moderno e diretto. Ora, con l'uscita da La7 programmata per il 23 dicembre, il giornalista può concentrarsi su progetti futuri, liberi da vincoli contrattuali con i grandi gruppi privati del passato.