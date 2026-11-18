Enrico Mentana annuncia l'addio a La7 il 23 dicembre. Esclude il ritorno a Mediaset per proteggere Mimun, ma non esclude colpi di scena sulla RAI con Lilli Gruber.

Enrico Mentana ha confermato il proprio definitivo addio a La7 con una data precisa di uscita: il prossimo 23 dicembre. Il noto conduttore, che ha trascorso anni alla guida del palinsesto della rete di Cairo, ha chiarito definitivamente le proprie intenzioni riguardo al futuro professionale, smentendo con fermezza qualsiasi ipotesi di rimpiazzo di Mimun a Mediaset. Nonostante la sua storica appartenenza al gruppo Fininvest in passato, il giornalista ha espresso una volontà precisa di non nuocere ai propri amici nel mondo della televisione.

Niente Mediaset per tutelare l'amicizia

Nei giorni scorsi era circolata la voce di un possibile ritorno di Enrico Mentana su Mediaset, ma il conduttore ha dovuto scendere in campo per precisare la situazione. La motivazione che lo tiene lontano dal gruppo di Berlusconi è puramente affettiva e professionale nei confronti del direttore del Tg5. Mentana ha spiegato che non sostituirà Mimun nel suo incarico, definendo la figura del direttore del telegiornale come un amico prezioso che va protetto. Scrivere che avrebbe preso il suo posto sarebbe stato un gesto di lesa maestà per un'amicizia storica.

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La chiarezza messa in campo da Enrico Mentana non lascia spazio a dubbi: non vi sarà alcun avvicendamento diretto. Tuttavia, il giornalista ha ammesso di guardare con interesse a Mediaset come rete di grande prestigio, pur rifiutando l'idea di una sfida diretta a Lilli Gruber in quelle fasce orarie. Ha citato con ironia la possibilità di andare su Canale 5 dopo La ruota della fortuna, o su Rete 4 e Italia 1, definendo le proprie ambizioni come un desiderio di sfida ma non di sfiga.

Non esclude colpi di scena sulla RAI

Se Mediaset appare un terreno già battuto e risicato per un rientro, la situazione sulla RAI si presenta molto più aperta e misteriosa. Enrico Mentana ha dichiarato esplicitamente che non esclude colpi di scena sulla principale emittente pubblica italiana. L'ipotesi di una possibile contesa con Lilli Gruber, che attualmente conduce il Tg1 dopo Vespa, rimane sul tavolo. La domanda aperta è se un eventuale ritorno in casa Rai possa avvenire in quella fascia oraria di massimo ascolto, sconvolgendo gli equilibri attuali del telegiornale principale.

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Le parole di Mentana suggeriscono che la scelta della location e della fascia oraria non sono ancora definite, ma la volontà di affrontare le sfide televisive è chiaramente presente. Non sembra esserci un limite rigido che lo impedisca di tornare sulla TV generalista, purché le condizioni non mettano in pericolo le relazioni con altri colleghi. Il contesto politico-televisivo italiano rimane quindi in una fase di attesa, con il nome di Enrico Mentana associato a qualsiasi possibile变动 nel palinsesto del telegiornale della sera.

Il futuro di La7 e i prossimi passi

Mentre Enrico Mentana prepara la sua uscita da La7, già si delineano i contorni del suo successore. Il conduttore ha rivelato una specifica opinione sul destino della sua ex rete: ritiene che Alberto Cairo, proprietario di La7, possa puntare su Cazzullo come erede spirituale o editoriale. Questa indicazione fornisce un quadro chiaro su come la rete stia pianificando il proprio futuro immediato dopo la fine di un'era storica dominata dalla figura di Mentana.

Il periodo rimanente, che dura poco più di un mese, è stato vissuto da Enrico Mentana con una certa serenità, considerandolo un momento da godersi alla sua età. L'addio a La7 non implica un ritiro a vita privata, ma piuttosto una nuova svolta professionale che potrebbe portare il giornalista verso nuovi orizzonti, mantenendo però la sua casa al Ghetto come rifugio sicuro e definitivo. La prossima mossa nel mondo della televisione italiana sarà attesa con grande curiosità, specialmente se l'ipotesi di un rientro in Rai dovesse concretizzarsi.