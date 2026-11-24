Enrico Mentana lascia La7 per dirigere La8 su Sky. La trattativa è avanzata, con l'ingresso previsto dopo Natale. Dettagli sul contratto e reazioni dei giornalisti.

Enrico Mentana ha raggiunto un accordo sostanziale per lasciare la testata La7 e approdare al gruppo Sky, dove assumerà il ruolo di direttore responsabile del telegiornale del canale in chiaro La8. La notizia conferma quanto riportato da fonti interne al settore, secondo cui la trattativa per il passaggio del noto giornalista è ormai in una fase avanzata e prossima alla concretizzazione definitiva. Il trasferimento professionale non riguarderà soltanto la guida giornalistica, ma includerà una sfera di responsabilità più ampia all'interno del nuovo gruppo editoriale.

I dettagli del nuovo incarico a Sky

L'insediamento ufficiale di Enrico Mentana è previsto per un periodo successivo alla festa di Natale, come riferito da diverse voci di corridoio giornalistiche. Il nuovo ruolo comporterà la direzione generale delle edizioni informative trasmesse su tutti i canali televisivi numerici terrestri del gruppo, garantendo una continuità e un coordinamento centrale delle notizie. Oltre alla conduzione del principale telegiornale di La8, Mentana si occuperà anche di un programma di approfondimento politico e sociale che andrà in onda nella stessa fascia oraria occupata in passato dal noto talk show Otto e mezzo sulla vecchia testata.

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Il contratto non prevede solo la presenza di Mentana, ma anche il trasferimento di parte del suo staff storico. Alcune delle test giornalistiche e inviati che hanno lavorato a lungo sotto la sua direzione a La7 dovrebbero seguire il direttore nel nuovo percorso professionale, consolidando un team già collaudato e noto al pubblico televisivo italiano per il suo stile di reporting e analisi. Questa continuità operativa è vista come un elemento chiave per garantire la qualità informativa attesa dai telespettatori su La8.

Il contesto dell'addio e le motivazioni

Il distacco definitivo da La7 era stato annunciato chiaramente lo scorso 30 ottobre, quando Enrico Mentana ha utilizzato i social network, in particolare la piattaforma X, per comunicare ai suoi telespettatori che il 23 dicembre sarebbe stato l'ultimo giorno della sua conduzione dopo sedici anni di gestione. Nelle sue dichiarazioni, il giornalista ha spiegato la scelta di non tornare ai telegiornali già diretti in passato, come Tg1 per nove anni e Tg5 per tredici, motivando il passo avanti con il desiderio personale di cimentarsi in imprese professionali nuove e diverse dal solito.

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La transizione verso la nuova avventura con La8 e Sky rappresenta quindi una rottura consapevole con il passato televisivo del giornalista, che ha scelto di non accettare eventuali ritorni a reti precedenti pur di esplorare un nuovo contesto editoriale. La striscia informativa destinata a La8, come delineato nei piani preliminari della direzione, dovrebbe essere composta da un telegiornale di mezz'ora seguito immediatamente da un'altra mezz'ora di trasmissione dedicata all'approfondimento, creando una finestra informativa continua e di forte impatto nella programmazione quotidiana.

Tensioni e sciopero dei giornalisti a La7

Mentre si chiude la pagina Mentana, in casa La7 le tensioni tra il management e il personale giornalístico si fanno sentire con forza. I giornalisti della rete hanno indetto uno sciopero per venerdì 27 novembre, protestando contro la mancanza di chiarezza da parte dell'azienda sul futuro editoriale e sulla scelta del nuovo direttore del telegiornale. Il Coordinamento di redazione ha rilasciato una nota ufficiale in cui si legge che è indispensabile una scelta che garantisca autorevolezza, la centralità del telegiornale e la difesa delle dirette, che costituiscono il cardine identitario dell'emittente storica.

Il personale giornalistico sottolinea come la rete continui a inanellare successi di ascolto ed economici significativi, ma lamenta che nulla venga riconosciuto a chi produce concretamente l'informazione quotidiana. La dirigenza viene accusata di non affrontare le questioni ineludibili riguardanti gli organici, i ruoli professionali e gli investimenti tecnici necessari. I giornalisti chiedono inoltre da tempo la conversione di 25 contratti attualmente definiti depotenziati e il riconoscimento delle incidenze domenicali previste dal contratto nazionale di lavoro per i giornalisti.

La questione legale e altre notizie

Parallelamente alle vicende televisive, emergono altri sviluppi giudiziari di rilievo che coinvolgono figure di primo piano. Luciana Littizzetto ha rilasciato dichiarazioni pubbliche invitando gli uomini a intervenire e stare dalla parte delle donne in un contesto sociale ancora delicato. Sul fronte delle inchieste giudiziarie, la situazione relativa a De Gennaro a Caltanissetsta rischia di cambiare direzione, con i legali degli indagati che lavorano al trasferimento del fascicolo per depistaggio a Roma.

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Grosseto custodisce le ultime lettere e l'hard disk dell'ex capo della polizia, mentre anche Firenze avvia nuovi approfondimenti sui fatti. Si allungano dunque i tempi dell'inchiesta nissena, creando un'atmosfera di attesa per le prossime mosse legali e investigative. Queste notizie, seppur diverse nel contesto rispetto al mondo dello spettacolo, completano il quadro delle vicende pubbliche che stanno segnando l'attuale dibattito mediatico e politico del Paese.